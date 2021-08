Bitcoin se vymanil z pesimismu minulého týdne a v pondělí poprvé od poloviny června překonal hranici 39 tisíc dolarů. Hráči sázející na pokles cen kryptoměn nevydrželi příval pozitivních zpráv a ve velkém uzavřeli své pozice. K jejich uzavření si museli pořídit právě dané kryptoměny, a ceny tak vystřelily vzhůru. Během úterý už ale začala největší kryptoměna ztrácet dech a oslabila ke 37 tisícům dolarů.

Stále ale oproti týdnu přidává více než pětinu. Experti spekulují, že impulzem ke změně nálady tento týden byly například komentáře šéfa výrobce elektromobilů Tesla Elona Muska a šéfa internetové společnosti Twitter Jacka Dorseyho, píše server CNBC. Musk uvedl, že Tesla s největší pravděpodobností znovu začne přijímat platby v bitcoinech. Dorsey pak prohlásil, že bitcoin bude významnou součástí budoucnosti Twitteru.

V neděli pak přišla spekulativní zpráva, kdy londýnský list City A.M. s odvoláním na nejmenovaný zdroj informoval, že internetový obchod Amazon plánuje do konce roku začít přijímat bitcoinové platby. Informace jde ruku v ruce s tím, že Amazon hledá do vedoucí pozice člověka, který by byl zodpovědný za rozvoj v oblasti digitálních měn, spolupracovat má s oddělením Amazonu zaměřeným na platby.

Podle zdroje City A.M. je proces v pokročilém stadiu a Amazon by měl bitcoin začít přijímat už příští rok, navíc se prý pracuje na přijímání dalších kryptoměn. Amazon má také usilovat o vlastní digitální token, instrukce k tomu dal sám Jeff Bezos. Nicméně jde o jeden zdroj, oficiálně nepotvrzený. Tento týden také reportují své čtvrtletní hospodářské výsledky velké firmy jako Facebook, Alphabet i Microsoft. Amazon přijde na řadu ve čtvrtek. Dlouhodobě se spekuluje, jestli se bitcoin neobjeví v jejich bilancích.

Podle údajů serveru CoinDesk cena bitcoinu v noci na pondělí vystoupila až na 39 544 dolarů, tedy na nejvyšší úroveň od 16. června. Během úterý sestoupil na 37 330 dolarů. Zastavila ho opět psychologická hranice 40 tisíc, respektive 42 tisíc (z pohledu objemu nákupů) dolarů, atakoval ji v posledních měsících několikrát, ale vždy mu nakonec jako nyní došel dech. Začátkem minulého týdne bitcoin krátce sestoupil pod hranici 30 000 dolarů.

V pondělí se dařilo i ethereu, XRP, cardanu nebo stellaru, kryptoměny připsaly přes pět procent. V úterý své pondělní zisky ale z velké části odevzdaly.

