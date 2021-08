Stoleté přípravy na přesun brněnského nádraží jsou o krok dál. Největší mezinárodní architektonickou soutěž v Česku vyhráli nizozemští architekti z firmy Benthem Crouwel Architechts a ateliéru West 8. S odměnou šest milionů korun získali i zakázku. Za stavbu dopravního uzlu, která potrvá minimálně do roku 2032, zaplatí jihomoravské město 40 až 50 miliard korun. Přibližně polovinu bude stát výstavba samotného nádraží. Promění se i přilehlá čtvrť Trnitá podél řeky Svratky. HN se na vítězný projekt ptaly Pascala Cornipse, jednoho z hlavních autorů návrhu.

HN: Když jste seděl před prázdným listem papíru a měl před sebou úkol navrhnout brněnské nádraží, čím jste začal?

Je zajímavé, že to nebyl kompletně prázdný list papíru. Dostali jsme spoustu informací od klienta, tedy města Brna. Už na začátku jsme měli takzvaný referenční návrh, což je takový přednávrh toho, jak by nádraží mohlo vypadat. Hlavně se to týkalo například umístění kolejí, s těmi už jsme nehýbali. Začali jsme dvěma věcmi – analýzou referenčního návrhu a pak samotného města. Snažili jsme se pochopit kulturu Brna a také to, co je pro lidi, kteří tam žijí, důležité. Tyto poznatky jsme pak projektovali do budovy.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »