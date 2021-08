Maloobchodníkům se podle analytiků v červnu dařilo. Tržby jsou nad předkrizovou úrovní a měly by se tam udržet. Dál jsou oblíbené internetové obchody. Maloobchodní tržby v červnu meziročně stouply po očištění o kalendářní vlivy o 7,1 procenta. Je to podobný výsledek jako v předchozích měsících. V dubnu byl růst po revizi 7,2 procenta, v květnu 7,3 procenta. Pomohlo rozvolnění protiepidemických opatření. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání se tržby obchodníků zvýšily o 0,6 procenta.

Vzhledem ke zlepšení epidemické situace a menšímu počtu koronavirových nákaz mohly být v červnu otevřené všechny obchody. „Růst byl přitom zaznamenán ve všech hlavních sortimentních skupinách,“ uvedla ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ Marie Boušková.

Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 9,9 procenta, za pohonné hmoty o 6,6 procenta a za potraviny o 3,3 procenta.

Obchody s počítačovým a komunikačním zařízením utržily téměř o čtvrtinu více než loni. Prodejny s kosmetickým a toaletním zbožím si polepšily o 11,4 procenta a za oděvy a obuv lidé utratili o 10,8 procenta více než loni v červnu. Tržby v obchodech s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím byly vyšší o sedm procent, podobné to bylo v prodejnách výrobků pro domácnost. Internetové obchody pak zaznamenaly meziroční růst o 14,5 procenta.

Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily o 15,7 procenta. Stejný výsledek byl i v případě neočištěných tržeb. Za prodej aut včetně náhradních dílů vzrostly tržby o 17,7 procenta a za opravy aut o 8,7 procenta.