Nejprve je vůbec nenapadlo nás oslovit. Tak nám tento týden popsal továrník Lubomír Stoklásek začátek vyjednávání s německým investičním fondem. Na jeho konci, po dvou letech, koupil Stokláskův pelhřimovský Agrostroj od fondu druhého největšího světového výrobce nakladačů – německou společnost Stoll.



Zařadil se tak například po bok České zbrojovky Reného Holečka, která na jaře získala americký Colt, nebo naposledy vedle firmy VCHD Cargo, která koupila německou spediční společnost Völker Logistik.

Námluvy Lubomíra Stokláska a Stollu byly dlouhé, první kolo prodeje se zájemci jen ze „Západu“ bylo zastaveno pro nenaplnění očekávání ohledně prodejní ceny, situaci dlouho monitoroval další český miliardář Tomáš Němec a nakonec se rozjelo jednání one on one. Při něm Agrostroj výkonné šéfy Stollu přesvědčil svou technologickou vyspělostí (mimo jiné má hypermoderní lakovnu o rozloze Václaváku) a finanční majitele zase schopností zaplatit za německou firmu zhruba dvě miliardy korun. Pro zajímavost, násobek na ziskovost EBITDA byl přibližně 7x.



Jednasedmdesátiletý český tycoon tak poprvé získal globální značku a co je ještě podstatnější, samotný Stoll po převzetí Agrostrojem obratem zvýšil svou hodnotu. Proč? Jestliže Češi získali značku, k níž se váže zajímavá marže a aura „Made in Germany“, německá firma zase bude profitovat ze zapojení do výrobního systému české skupiny.



Vsadím se, že časem velká část „železa“ bude vyráběna v Pelhřimově, kompletována a osazována v domácím Lengede nedaleko Wolfsburgu a prodávána ve světě jako německá kvalita. Prostě tak, jak je to v česko-německém byznysovém provázání zvykem už posledních pětadvacet let. Jen na konci tohoto řetězce bude podstatný rozdíl. Slušná zisková marže nezůstane v Německu, ale poplyne českému kapitálu. Jen houšť.

Výběr týdne

3D cyklotrenažér s miliardáři v zádech

Investorské duo Jan Barta & Dušan Šenkypl kupují jihočeskou firmu VirtualTraining, která stojí za cyklotrenažérem Rouvy. Na něm si můžete ze svého domácího fitness vyšlápnout ve 3D na nejslavnější cyklistické tratě světa.

Olga Girstlová a její život podle Bati

Velký rozhovor se zakladatelkou firmy GiTy, která dnes pomáhá mladým z dětských domovů a ukazuje jim, jak se dá lépe začít nejen v životě, ale také v byznysu.

AAA Auto chystá návrat na burzu

Provozovatel známé sítě autobazarů AAA Auto se chce skoro po 10 letech znovu vrátit na burzu. Podle zdrojů HN zvažují majitelé české skupiny Aures Holdings, která síť provozuje, prodej části firmy investorům.

J&T jede do Chorvatska

Jak zacílit reklamu na konkrétního zákazníka v televizi? O to se snaží chorvatský start-up AdScanner. Nové investory získal v J&T Ventures a německém fondu Laughing Tuna.

Firmy musí zezelenat

Nový šéf firemního bankovnictví ČSOB Ján Lučan mluví o dopadech zeleného tažení Evropy do firemního sektoru. „Vítězi budou ti, již se přizpůsobili nastalé situaci, dokázali přenastavit svůj byznysmodel anebo lépe využili státní podpory,“ říká ve velkém rozhovoru HN.

Blažek opět jede

Ladislav Blažek popisuje, jak jeho oděvní firma prochází insolvencí. Zeštíhlela, prodejní čísla má téměř na úrovni roku 2019, a když vše půjde dobře, mohla by svým věřitelům splatit dluhy s předstihem.