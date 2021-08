Bitcoin prolomil po dlouhých týdnech klíčovou psychologickou hranici 42 tisíc dolarů. Na trzích už se tak zase mluví o cenovkách kolem sto tisíc dolarů za jednu digitální minci do konce roku. Hodně lidí by tak solidně vydělalo a Češi jsou v tom mistři, jen s tím daněním jsou trochu na ostří nože.

Podívali jsme se proto, jak je reálné, že na vás zaklekne berňák, když se na daně vykašlete. Zelená vlna zachvátila i americké akciové trhy, a tak jsme se podívali, do čeho na nich investují nejmladší generace. Naopak v komunistické Číně zažívají akcie pořádnou řežbu.

Bitcoin a daně

Zkusil jsem jednu naivní věc. Rozmístil jsem na sociálních sítích do investorských skupin anonymní dotazníky týkající se přístupu k danění kryptoměn. Kromě výsměchu se mi sešlo od tisíců členů osm odpovědí, když nepočítám tu svou, tak sedm. Tudíž o reprezentativnosti se tu nedá mluvit. Každopádně i tyto odpovědi odpovídaly celkem tomu, co v těchto skupinách běžně čtu. Tedy přesvědčení řady lidí, že nemá smysl si s daněním kryptoměn dělat hlavu.

Mají pravdu?

Žádný daňový poradce vám samozřejmě nemůže říct, že mají pravdu, i kdyby pravdu měli. Poradci odpovídají většinou úhybně v náznacích. Takže řeknou něco ve smyslu, že se třeba reálně nesetkali s případem, kdy by finanční úřad kontroloval nějakého drobného investora kvůli zamlčeným příjmům z kryptoměn. Asi se dá rozumně předpokládat, že když někdo zamlčí nějaké drobné, tak je mimo zorné pole finančního úřadu. Když si ale za zisky z kryptoměn pořídíte dům nebo pověstné lambo, berňák si vás pravděpodobně najde. Češi jen loni na kryptoměnách realizovali zisky k šesti miliardám korun. V poměru na jednoho obyvatele jsou tak na špici světového žebříčku.

Jak úřad kontroluje daně?

Napsal jsem na finanční úřad, jak jsou na tom s kontrolami příjmů, a tedy i zisků z kryptoměn. Překvapilo mě, že jsem dostal poměrně rozsáhlou, srozumitelnou a podrobnou odpověď. Stěžejní je, že úřad nefunguje tak, že by měl nějaký odbor, který se specializuje na kryptoměny. Když provádí úřad kontrolu, zajímají ho celkové příjmy a následně zjišťuje, jestli sedí to, co jste oficiálně přiznali, s vašimi skutečnými příjmy. Prozradit vás přitom může klidně nový dům, někdy vás nahlásí vlastní banka. Finanční úřad je také aktivní v komunikaci se zahraničními partnery. Minulý měsíc podalo generální finanční ředitelství několik desítek žádostí o prověření transakcí s kryptoměnami týkajících se jak fyzických, tak právnických osob.

Jakou čekat budoucnost?

Klíčový není ani tak současný stav, jako právě budoucnost. Standardně platí, že finanční úřad vás může prověřovat až tři roky zpětně od podání daného daňového přiznání. Pokud ale někdy během této lhůty zahájí kontrolu, má na vás čas další tři roky. Rozhodování o přiznání nebo nepřiznání daní je tak de facto spekulace na to, jaký bude úřad za několik let. Pokud ale zamlčíte vysokou částku, tedy krátíte daně nejméně o 50 tisíc korun, pak se na vás tyto lhůty nevztahují a sázíte ještě na delší horizont. Sám berňák slibuje, že bude v oblasti kontroly danění kryptoměn stále aktivnější. Když jsem oslovil potenciální kandidáty na ministry financí v příští vládě, byli poměrně obecní, ale souhlasili s tím, že by tlačili na efektivnější výběr daní i v této oblasti.

Více si o tématu danění kryptoměn můžete poslechnout v podcastu Kryptoinsider a návod na danění kryptoměn najdete na webu HN.

Čínský gambit

Mít peníze v čínských akciích je poslední týdny docela o nervy. Kdo je v nich ještě nemá, naopak možná cítí příležitost. Výmluvně hovoří fakt, že nejobchodovanější akcií u brokera XTB v Česku a na Slovensku byla v minulém měsíci Alibaba, tedy čínská obdoba Amazonu.

Co se to v té Číně děje?

Velký čínský úspěch v posledních dekádách stál na tom, že komunistická země v podstatě přešla na tržní hospodářství. A tak ve více než miliardovém státě začaly vznikat problémy pro kapitalistickou zemi této velikosti běžné. Jednak vznikly obří korporace, které toho o občanech dané země vědí prakticky víc než vláda. Také začaly prudce růst ceny bydlení a vzdělání se stává stále méně dostupným. A Čína má dva problémy, strana si nemůže dovolit, aby v zemi existovaly paralelní mocenské struktury v podobě obřích korporací. A druhý problém jsou důsledky politiky jednoho dítěte, tedy stárnoucí populace.

Zátah proti internetovému gigantu Alibaba a dalším technologickým firmám sledoval nejen podle Pekingu neprůhledná nakládání s daty, ale též utnutí neřízené expanze. Alibaba nebo Tencent poskytují svým uživatelům i úvěry, aniž by musely splňovat regulace určené bankám. A čínské domácnosti se rychle zadlužují. Ve spojení s cenami bydlení a zhoršující se dostupností vzdělání nebo i zdravotní péče se snižuje motivace lidí mít děti. Samotné děti jsou pak podle čínského tisku závislé na hrách a trpí často obezitou. A právě s těmito oblastmi jsou spojené další zásahy vlády v poslední době.

Tuto transformaci Číny je pak potřeba zohlednit při investování do tamních akcií. Velkým skeptikem ohledně čínských akcií je dlouhodobě investor Aleš Vávra, který je přesvědčený, že potenciál pro další propady na trhu pořád je. Sám aktuálně sází na další pokles Alibaby. Upozorňuje například na to, že Spojené státy zmrazily prozatímně čínským firmám vstup na tamní burzy. Zároveň očekává, že nové vedení amerického úřadu dohlížejícího na akciové trhy se začne zaobírat čínskými firmami jevícími známky podvodu, jako je podle Vávry třeba pojišťovnická firma Fanhua.

Nejshortovanějšími akciemi jsou dle statistik Alibaba, NIO a Pinduoduo. Sází se totiž také na to, že Američané i Číňané začnou více řešit, jakým způsobem čínské firmy na americkou burzu vstupují. Pokud si koupíte akcii Alibaby v USA, tak reálně nevlastníte podíl v ní, ale podíl ve speciálně zřízené společnosti mimo Čínu. Není vůbec jisté, že je to dle čínských zákonů legální. Pro dlouhodobé investory ale mohou být i tak aktuální ceny čínských akcií zajímavé. Jen se musí připravit, že to bude jízda na drakovi.

Více se o posledních zátazích čínských regulátorů dočtete na webu HN.

Akcie pro mladé

Baví mě sledovat, jak si ostřílení burziáni stěžují na doslova invazi mladých lidí na akciové trhy. Vidí v nich často jen gamblery, kteří narušují jejich kruhy. V jistém smyslu mají pravdu, pro řadu mladých jsou akcie skutečně taková sportka, jak ukázal Gamestop a další meme akcie. Nicméně nedá se to generalizovat, dokonce to může být celé dobré znamení.

Co znamenají pro mladé investice?

Podle tři roky starého průzkumu pro firmu Broker Consulting si mladí lidé v Česku ve věku 20 až 29 let představí pod pojmem investice nejčastěji nemovitosti. Četnost je stejná jako u ostatních generací. Nicméně oproti nim jsou mladí už více otevření akciím a kryptoměnám. Zájem o tato dvě aktiva vzrostl během pandemie. Hovoří o tom třeba rychle přibývající obsah investičních kanálů pro mladé Čechy na YouTube nebo jiných sociálních sítích. Je tak kopírovaný trend na Západě, zejména ve Spojených státech.

Do jakých akcií investují?

K dispozici jsou díky aplikaci Robinhood data za Spojené státy a Velkou Británii. Tato fintech společnost se vyznačuje právě mladou klientelou ve věku 18–35 let. Server DailyFX si provedl analýzu, která ukazuje, že ve Spojených státech byly nejoblíbenějšími investicemi mladých lidí firmy Apple, Tesla, General Electric a Ford. Nutno podotknout, že z výběru byl odstraněn Gamestop, který by výsledky hodně zkreslil. Když se podíváte na seznam 50 nejpopulárnějších akcií za USA a Velkou Británii, zjistíte, že občas se tam nějaké ty meme akcie a úlety typu Nikoly sice nachází, ale z velké části jsou v seznamu i solidní společnosti.

Jak jsou na tom s gramotností?

Ostřílení burziáni občas argumentují tím, že jsou mladí Američané finančně negramotní. Odkazují se třeba na průzkum, který ukázal finanční gramotnost jen 24 procent z nich. Schválně si zkuste test, jak uspějete vy. Když se to dá do kontextu dalšího průzkumu ukazujícího, že většina mladých lidí nemá problém vzít si na investice půjčku, zní to děsivě. A ještě děsivější je, když si zapnete TikTok a vidíte, co tvůrci obsahu lidem občas radí. Nicméně opět se nedá generalizovat. Existuje množství tvůrců, kteří svou práci dělají poctivě a mladé lidi skutečně vzdělávají. Takže by stálo za to změřit finanční gramotnost po pandemii. Prvně zmiňovaný průzkum finanční gramotnosti je totiž z roku 2019.

Zde ještě pár tipů na dobré investiční kanály: TradeCZ Petra Plecháče, Clubhousy Vojty Žižky nebo Investice Ondřeje Koběrského.

A přidávám odkaz na krátkou anketu o dvou otázkách.

Více se k danému tématu dočtete na webu HN.

Co se bude tento týden dít?

S trhy může tento týden zatřást zpráva o vývoji inflace v červenci (vyjde ve středu) a taktéž zpráva o vývoji cen výrobců (vyjde ve čtvrtek). V obou případech se očekává zpomalení jak v meziročním, tak meziměsíčním porovnání. Pokud došlo naopak k výraznému zrychlení, lze na trzích očekávat turbulence, neboť v tu chvíli už by šlo očekávat, že americká centrální banka bude muset zasáhnout. Utužení měnové politiky je pro akcie nepříznivá zpráva. Diskutovaný bude také americký balíček pro rozvoj infrastruktury, patří sem i ta digitální včetně kryptoměn.

Výsledky zveřejní v úterý Coinbase, ve středu NIO nebo eBay. Ve čtvrtek se přidají Airbnb, Disney, Wish, Palantir nebo Sofi.

Co stojí za to neminout?

Když už jsou dnešním tématem zásadní změny v Číně, stojí za to si přečíst, co by mohly znamenat pro svět ohledně třeba inflace.

A ještě si dovoluji doporučit jeden názor na situaci v Číně, zmiňující, že současný odliv zahraničního kapitálu zemi docela vyhovuje.

Uplynulo padesát let od chvíle, kdy Spojené státy odvázaly dolar od zlata. Wall Street Journal připomíná, že zlato jako ochrana proti inflaci moc efektivní není.

Akciové trhy jsou aktuálně levnější než na začátku roku, především kvůli vysokým tržbám.

Minulý týden byla velmi jestřábí centrální banka, koruna tak pravděpodobně zůstane silná.

Zelená politika prostřednictvím uhlíkových povolenek se trochu vymyká z rukou. Španělsko žádá Evropskou unii, aby zasáhla kvůli vysokým cenám elektřiny.

