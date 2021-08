První prázdninový den začal pro Tomáše Čupra báječně – on a jeho on-line supermarket Rohlík.cz byli oficiálně pasováni na jednorožce, tedy mladou technologickou firmu s hodnotou přesahující miliardu dolarů. Klíčový byl ještě dodatek: první český jednorožec. Na ještě o něco vyšší sumu, než je jedna miliarda dolarů, je tehdy ocenila skupina investorů v čele s londýnským fondem Index Ventures. Podle nich má firma hodnotu přibližně 1,2 miliardy dolarů.

Jenže zatímco v Česku se na prvního dolarového „unikorna“ čekalo do léta 2021, svět jich už má dávno plno a minimálně ve startupové sféře nejde o mytické zvíře. Tento termín proslavila v roce 2013 americká investorka Aileen Leeová z fondu Cowboy Ventures. V analýze pro server Techcrunch s titulkem Vítejte v klubu jednorožců detailně rozebrala, kolik je v Americe start-upů s takovou valuací, jaké procento firem na ni dosáhne nebo kolik jich za rok přibude.

„V průměru vznikli za uplynulou dekádu každý rok čtyři jednorožci, přičemž Facebook se stal dokonce superjednorožcem s hodnotou nad 100 miliard dolarů,“ napsala Leeová do textu. Celkem tehdy s kolegy napočítala podle veřejně dostupných dat 39 dolarových jednorožců v USA. A dnes? Po světě jsou jich stovky. Hodně s tím zamával přebytek peněz, které v posledních letech zaplavily trh a vyhnaly ceny řady firem do nesmyslných výšek, jak poznali například investoři do WeWorku nebo Theranosu. Spousta z nich se také ani po letech nepřiblížila k zisku.

Je proto dobré se podívat, které jiné termíny než jednorožec se nabízejí. Nějaký, který by lépe a přesněji vystihoval byznysovou a investiční povahu mladých ambiciózních firem. A že je z čeho vybírat, ukazuje slovníček, jejž sestavil portál Sifted, případně starší pojednání na platformě Medium.

