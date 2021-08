Vaše škodovka by se nově mohla stát výdejním místem pro zboží, které si objednáte přes internet. Škoda Auto ve spolupráci s Alzou, Zásilkovnou a kurýrní službou Dodo totiž vyvinula novou službu, která kurýrům umožní doručit zásilky přímo do kufru zaparkovaného vozidla. Pokud tedy parkujete před domem, nemělo by se už stát, že vás kurýr doma nezastihne a balík bude muset doručit jiný den. Jednoduše vám ji nechá v autě. Stačí mu k tomu udělit vzdálený přístup prostřednictvím aplikace MyŠkoda.

„Touto službou rozšiřujeme naši řadu řešení v oblasti mobility a zákazníkům nabízíme časovou úsporu, pohodlí a v mnoha ohledech jim usnadníme každodenní život. Umožníme jim například využít dodání zásilek ve chvíli, kdy pracují, čímž odpadá čas, který by jinak strávili čekáním na kurýra,“ doplnil Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing Škoda Auto.

Alza nabízí doručování svého zboží do aut prostřednictvím kurýrů AlzaExpress, zatímco Zásilkovna novou službu poskytuje dalším e-shopům i fyzickým osobám mezi sebou. DoDo je osobní asistenční a kurýrní služba, která na základě objednávky pomocí SMS nebo chatu nabízí pomoc s širokou škálou úkolů. Do kufru tak její kurýři budou schopni doručit cokoliv, na čem se s nimi zákazník domluví. Jediné omezení představují rozměry kufru a zboží, jako je alkohol, jehož prodej je podmíněn ověřením věku.

„Můžete si tak nechat vyzvednout a do auta doručit sportovní tašku, kterou ráno v den tréninku zapomenete doma, a naložit velké balení krmiva pro mazlíčky nebo třeba dárky, které v autě zůstanou v bezpečí skryté před zraky obdarovaných,“ popisuje výkonný ředitel DoDo Martin Marek.

„A pokud se vám v kalendáři nečekaně objeví pracovní schůzka, kurýr vám doveze vyžehlený oblek a připraví jej do vozu zaparkovaného před kanceláří,“ dodává.

Nová služba je k dispozici majitelům Škodovek se službou Care Connect a funkcí vzdáleného odemknutí/zamknutí, které byly vyrobené v lednu 2019 a později. Výjimku představují modely Enyaq iV, Kamiq a Scala, u nichž bude služba zpřístupněna s prodlevou.

Doručení do vozu je v pilotní fázi projektu možné vyzkoušet zatím pouze v Praze a blízkém okolí. Toto testovací období potrvá podle Škody Auto do konce roku, následně by se měla služba rozšířit do dalších měst v Česku i zahraničí. Alza službu nabízí za 149 korun a první doručení lze u ní vyzkoušet zdarma.

Podmínkou pro doručení do vozu je parkování na veřejně dostupném místě, které nesmí být skryté před mobilním signálem (jako například v podzemní garáži), aby vůz bylo možné odemknout.

„Na realizaci projektu se naše týmy IT a logistiky podílely od jeho prvotní koncepce. Díky tomu je služba plně integrovaná do našeho ekosystému a pro zákazníky vlastnící technicky způsobilý automobil stejně přístupná jako běžné doručení do AlzaBoxu,“ uvedl Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alza.cz.

Ohledně bezpečnosti služby samotná Škoda Auto upozorňuje, že kurýři mohou vůz odemknout pouze jednou, a to jenom v časovém okně, které určil zákazník. Po doručení zásilky se pak musí přesvědčit, že vozidlo znovu zamkli.

„Přístup k požadovaným údajům o vozidle má pouze kurýr zvolené doručovací služby, a dodání zásilky navíc probíhá bezkontaktně, což je v dnešních dnech bezpochyby nespornou výhodou,“ uvedl Jahn ze Škoda Auto.

Partnerské firmy pak uvádí, že jejich kurýři jsou důkladně proškoleni a k dispozici mají jen nezbytně nutná data. DoDo v tiskové zprávě doplňuje, že polohu vozidla navíc kurýr nezná déle než hodinu před doručením.

Proces objednání se pro jednotlivé dodavatele liší. U Alzy je nejprve potřeba propojit účet Škoda Connect s účtem Alzy. Následně zákazník běžným způsobem objedná zboží a jako způsob dodání zvolí „doručení do vozu“.

U Zásilkovny si zákazník nejprve balík objedná na svoji domácí adresu a poté ho může přesměrovat do vozu přes e-mail, který od přepravní společnosti obdrží. Při využití služeb společnosti DoDo pak zákazník při objednávání uvede, že chce svou zásilku doručit do vozu. Každou zásilku tak potvrzuje samostatně.

Službu Škoda Auto spouští po více než dvou letech testování, které zahájila na jaře 2019. Žádná jiná automobilka ji v Česku nenabízí, například ve Spojených státech ale obdobnou funkci od roku 2018 nabízí Amazon ve spolupráci s General Motors a Volvem.