Německé vydavatelství Axel Springer koupí americkou společnost Politico, která provozuje stejnojmenný zpravodajský web. Německý podnik to ve čtvrtek uvedl v tiskové zprávě, o ceně se nezmiňuje. Podle zdrojů listu The New York Times jde o miliardu dolarů (21,7 miliardy korun), německý list Handelsblatt hovoří o částce „nejméně 630 milionů eur“.

Axel Springer získá také zbylý poloviční podíl ve společném podniku Politico Europe. Transakce by měla být uzavřena do konce letošního roku. Německý podnik si nákupem rozšíří portfolio, do kterého spadají on-line mediální společnosti Insider či Morning Brew.

Společný podnik Politico Europe vznikl v roce 2014, od roku 2019 je v zisku. Zakladatel společnosti Politico Robert Allbritton si udrží svou roli jak ve společnosti Politico, tak v sesterské firmě Protocol, která pokrývá dění v odvětví technologií.

Ve dvojici zpravodajských společností si zachovají vedoucí pozice také editoři. Politico bude fungovat nezávisle na dalších značkách, které spadají pod Axel Springer.

Vydavatel časopisu Forbes vstoupí na burzu

Společnost Forbes Global Media Holdings, která vydává časopis Forbes, vstoupí na akciovou burzu v New Yorku. Učiní to prostřednictvím fúze s firmou specializovanou na akvizice, takzvanou SPAC. Transakce sloučenou firmu oceňuje na 630 milionů dolarů (13,7 miliardy korun), uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.

Forbes má v plánu spojit se s firmou Magnum Opus Acquisition. Transakce by měla být dokončena koncem čtvrtého čtvrtletí nebo na začátku příštího roku. Pak se bude s akciemi sloučené firmy obchodovat na akciové burze v New Yorku pod symbolem FRBS. Současní akcionáři Forbesu by při dokončení měli vlastnit ve sloučené firmě 22 procent.

Současné vedení firmy v čele s generálním ředitelem Mikem Federlem zůstane ve funkci.

Časopis Forbes založil v roce 1917 Bertie Charles Forbes, později jeho vedení předal svému synovi Malcolmovi. V roce 1990 se generálním ředitelem a šéfredaktorem stal Malcolmův syn Steve, který také dvakrát kandidoval na prezidenta USA. Společnost uvádí, že její časopis oslovuje více než 140 milionů lidí po celém světě a vydává 32 licencovaných lokálních vydání v 71 zemích.

Forbes konkuruje zpravodajské společnosti Bloomberg News. Obě vytvářejí seznam miliardářů ve světě, poskytují finanční zprávy a pořádají odborné akce.

Dohody se SPAC se v posledních letech staly oblíbenou cestou pro vstup na burzu. V červnu vstoupila na akciový trh stejným způsobem také on-line mediální společnost BuzzFeed.

Firmy specializované na akvizice, anglicky nazývané také blank check, jsou bez konkrétního obchodního plánu. Zpravidla jen učiní primární veřejnou nabídku (IPO) akcií a takto získané peníze, případně v kombinaci s úvěrem, použijí k nákupu jiné firmy, obvykle do dvou let. Koupené firmy tak prostřednictvím akvizice automaticky vstoupí na burzu.