Privátní fond ESPIRA Investments, který spoluzaložila podnikatelka Andrea Ferancová Bartoňová, v úterý prodal svůj padesátiprocentní podíl ve skupině JK Education. Ten koupila ESPIRA Investments před třemi lety, nyní se vrací do rukou spoluzakladatele a výkonného ředitele JK Education Ondřeje Kanii. Obě strany na to upozornily v tiskové zprávě.

Kania, který JK Education založil před více než osmi lety, chápe prodej tak, že po třech letech spolupráce dochází ke zhodnocení investice. „Fond nám až dosud pomáhal se strategickým vedením, přinášel nám nové kontakty a finanční a manažerské poradenství,“ říká. Kaniova vzdělávací agentura působí nejen v Česku, ale také na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Nabízí komplexní individuální poradenské služby v oblasti zprostředkování studia na internátních a státních středních školách především v USA, dále také v Kanadě, Velké Británii a Švýcarsku. Zároveň provozuje Pražské humanitní gymnázium a také americké mezinárodní školy American Academy v Praze, Brně, Bratislavě a chorvatském Záhřebu. Absolventům těchto institucí pak pomáhá s příjímacím řízením na prestižní americké a nově i australské univerzity.

„Ondřej je podnikatel a vizionář s inspirativním osobním příběhem. Toto naše počáteční

rozhodování o investici do JK Education výrazně ovlivnilo. Chtěli jsme investovat do něčeho,

čemu věříme a co nám dává smysl, a zároveň podpořit českou firmu, která má ambici vyrůst

do nadnárodních rozměrů,“ vysvětluje Ferancová Bartoňová. Zároveň doplňuje, že v hledáčku jejich investorského zájmu jsou aktuálně například tzv. edtech firmy, které se zaměřují na oblast vzdělávacích technologií.

JK Education se dle svého vyjádření pod ESPIRA Investments dařilo, a to navzdory pandemickým omezením. V uplynulém roce tak zvládla rozběhnout nové vzdělávací služby, například American Academy Online, a také se jí povedlo přenést do on-line prostoru veletrhy o vzdělávání. Cílem firmy je podle Kanii měnit studenty v lídry se smyslem pro samostatnost a zodpovědnost.

Ferancová Bartoňová zhodnocuje „exit“ po třech letech jako úspěch cílené manažerské a finanční podpory, zároveň je ráda, že se firma vrací do rukou původního majitele. „Skupina JK Education zůstává v českých rukou, což je podle mě dobrý signál i pro ostatní firmy, do kterých vstupujeme jako investiční fond. Standardně totiž mají fondy možnost prodat firmu i do zahraničí,“ uvedla Ferancová Bartoňová pro HN.

Důkladnou znalost oblasti vzdělávání hodlá fond podle Ferancové Bartoňové zúročit i do budoucna. Vzdělávaní je sektor, který má v současné době velký potenciál růstu – vzniká zde spousta nových inovativních firem, které svými službami ovlivňují rozvoj, inovace ve vzdělávání. Přísun nových investic do inovací a technologií v oblasti vzdělávání přinesla i pandemie, která zcela změnila školské prostředí.

Jako příklad může posloužit rakouská firma „Go Students“, která poskytuje on-line vzdělávání v Rakousku a v pandemickém období razantně vyrostla až na hodnotu 1,4 miliardy eur. Poskytuje doučování formou videí šitá na míru potřebám studentů. Své služby nabízí v 18 zemích a během posledního roku narostl počet jejích kurzů o 700 procent. Je to nejnovější jednorožec v oblasti vzdělávání v Evropě. Právě do takových „edtech“ firem plánuje podle Ferancové Bartoňové v budoucnu investovat i fond ESPIRA. Aktuálně se dívá po investičních příležitostech například v Polsku nebo na Slovensku, nezapomíná ovšem ani na český trh.