Dvacet osm let vedl českou síť supermarketů Billa a je tak vůbec nejdéle sloužícím šéfem zahraničního řetězce u nás. Jaroslaw Szczypka je původem Polák, od mala žil v Rakousku, a k srdci mu přirostl podnik v Česku. „Když míval o víkendu čas, jezdil na kontrolu obchodů. Jednou v Pardubicích přijel zrovna ve chvíli, kdy prodavači nestíhali a měli mezi regály nerozbalenou paletu se zbožím. Tak si svlékl sako a paletu začal sám vykládat,“ popisuje blízký zdroj z jeho okolí.

Když pak mluvíme o tom, proč v některých obchodech Billy zákazník často naráží třeba na plesnivou zeleninu, je vidět, že se ho téma dotýká. Jako zásadní přelom v historii české Billy vidí období, kdy se podařilo řetězci zlomit nedůvěru českých dodavatelů. „My jsme je podporovali finančně, dopředu, aby si mohli nakoupit nebo rozšířit pole, a také jsme jim garantovali odběr. K větší spolupráci s českými dodavateli přispělo také to, že ho zákazníci začali vyžadovat,“ říká Szczypka, který se po téměř třiceti letech rozhodl v čele české Billy skončit. Od září ho na pozici ředitele vystřídal Dariusz Tomasz Bator.

HN: Billu jste vedl 28 let. Jak se za tu dobu změnila?

Od doby, kdy jsme vstoupili na československý trh, což bylo v říjnu v roce 1991, se toho změnilo hodně. Zpočátku jsme například neměli žádné české zboží, takže jsme museli nakupovat v západních zemích a v Rakousku a potraviny jsme dováželi. Když jsem do vedení Billy v České republice v roce 1993 přišel, původně jsem počítal, že tady zůstanu tři roky, ale nakonec jsem zůstal až dodnes. Mým cílem už tehdy byla podpora českých producentů potravin. Na tom jsme zapracovali a to se myslím povedlo. Dnes dělají asi 72 procent na našem obratu produkty od českých producentů, což je obrovský rozdíl oproti tomu, jak to bylo v roce 1991.

Zpočátku byl trh silně obsazen domácími řetězci, jako je například Jednota, ale postupem času začala přicházet další konkurence, trh se tak zdynamizoval a začali jsme na sebe každodenně reagovat, abychom uspěli. Do středu pozornosti se dostal zákazník, který diktoval, co chce, a očekával, že to od nás dostane. To znamená, že jsme se přizpůsobili zákazníkům, museli reagovat na trendy a přinést je. Za tu dobu se nám také povedlo rozšiřovat prodejny na dnešních 241, i když to nebylo vždy jednoduché.

HN: Co nebylo jednoduché?

Bylo třeba těžké dostat do prodejen zaměstnance. V 90. letech bylo na trhu práce dost volných lidí, ale museli jsme je školit, aby pochopili smysl našeho obchodování, tedy že jsme supermarket ze Západu, což bylo těžké.

HN: Říkáte, že se Billa se mění podle toho, jak se mění zákazníci. Jak ti se změnili?

