Ostřílení burziáni si pod vousy občas utrousí poznámku ve smyslu, že investiční nákupy mladých lidí jsou jako kýbl plný iracionality, o který někdo zakopl a vylil ho na Wall Street. A teď se v tom všichni brodí. Je to jistě trochu přehnaná metafora, na druhou stranu průzkumy ukazují, že jen čtvrtina mladých Američanů je finančně gramotná a sami ještě k tomu přiznávají, že často investují zcela impulzivně s nějakým tím promile alkoholu v krvi.

Mladí lidé nemají moc rádi, když se jim jejich rodiče a prarodiče snaží radit. Přitom by se ale od boomerů, jak jim občas říkají, mohli zrovna v investování celkem učit. Generace lidí ve věku od 60 do 75 let požívá jen v devíti procentech případů při investování alkohol. Mileniálové narození v 80. a 90. letech jsou při investování na mol ve 41 procentech a nejmladší Generace Z dokonce v 59 procentech.

Když se toto zkombinuje se slabou finanční gramotností, musí to končit často špatně. A mladí lidé skutečně přiznávají, že svých investic občas pěkně litují a je jim z toho do breku.

Zkuste odpovědět na otázky níže, které jsou přetavené do českého prostředí, ať zjistíte, jak jste na tom s finanční gramotností.

Ať ale dopadnete jakkoliv, můžete se investovat naučit nebo se v něm zlepšit odebíráním našeho čtenáři oblíbeného newsletteru Peníze HN.

Související 7. 9. Možná přijde i stagflace. Smršť špatných čísel oživuje vzpomínky na noční můru investorů i ekonomů 7. 9. Peníze HN Americký akciový trh pořád láme rekordy, neboť podpora centrální banky bude ještě dle všeho nějakou dobu trvat. Zároveň ale z tamní ekonomiky...

1) Když si sjednáte hypotéku na deset let, obvykle to znamená, že budete mít vyšší měsíční splátky než u hypotéky sjednané na 20 let, zároveň ale zaplatíte celkově s úroky méně. Je to pravda?

2) Když rostou úrokové sazby, tak ceny dluhopisů klesají, rostou, nebo zde není žádný vztah?

3) Jaká je aktuální meziroční míra inflace? Pod jedním procentem, mezi jedním a čtyřmi procenty nebo nad pěti procenty?

4) Dostanete 100 korun a uložíte si je s dvouprocentním úrokem. Kolik budete mít peněz po pěti letech složeného úročení?

5) Je obecně rizikovější koupit si akcii některé z firem obchodovaných na burze, nebo si koupit podíl v akciovém podílovém investičním fondu?

6) Potřebují mít na penzi našetřeno obvykle více peněz muži, nebo ženy za předpokladu, že budou mít stejné měsíční výdaje?

7) Pokud si vezmete půjčku a nepodaří se vám ji splatit, tak to nevadí, protože se o tom jiná banka nedozví. Je to pravda?

1) Ano, je to pravda.

2) Ceny klesají.

3) Aktuální červencová inflace činí meziročně 3,4 procenta.

4) Budete mít přes 110 korun, něco ale sebere patnáctiprocentní daň.

5) Rizikovější je zpravidla koupit jednu konkrétní akcii, neboť podílové fondy většinou investují do celé řady odvětví a diverzifikují tím riziko.

6) Více potřebují mít našetřeno ženy, neboť mají vyšší délku dožití a zároveň i nižší penze.

7) Není, budou si to o vás schopné zjistit a také zjistí.