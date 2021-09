Do Prahy se přesouvá produkce amerického Netflixu, v čele se superhvězdou, hercem Chrisem Hemsworthem, který proslul zejména rolí Thora ve filmových adaptací Marvel Comics. Orlando Bloom už v hlavním městě natáčí několik měsíců a do Prahy se prakticky přestěhoval, takže ho můžete večer potkat na pivě v pražských Vinohradech.

Začátkem července pak centrem Prahy projížděla rozstřílená tramvaj a okolí Rudolfina se změnilo k nepoznání. Do metropole zavítal Netflix se svým nejdražším filmem vůbec. The Grey Man vyjde v přepočtu na šest miliard korun a objeví se v něm hvězdy jako Ryan Gosling a Chris Evans. Zahraničním produkcím se v Praze zkrátka líbí a natáčení se jim tu vyplatí. Po loňském roce, kdy filmařina několik měsíců stála, se natáčení rozjelo naplno. Objem filmové produkce v Česku se oproti minulému roku zdvojnásobil a podle odhadů Státního fondu kinematografie by měl předčít rok 2019, kdy tu filmaři utratili rekordních 9,4 miliardy korun.

Co za tím stojí? Podle českých filmařů je důvodů hned několik. „Česko je atraktivní pro zahraniční filmaře již řadu let. Dlouhodobě je zajímavé především kvalitou lokálních štábů, které jsou velmi zkušené,“ říká šéf české filmařské společnosti Bontonfilm Martin Palán s tím, že lákadlem je i transparentně nastavená podpora Státního fondu kinematografie (SFKMG) a atraktivni filmové lokace.

