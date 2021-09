Vidíš tenisky Louis Vuitton, diamantové Breitlingy, to je on,“ zpívá slovenský raper Rytmus. Hodinky značky Breitling byly desítky let symbolem luxusu a úspěchu, ale před několika lety jako by to přestávalo platit – tržby švýcarské společnosti klesaly, její vlastník ji prodal investičnímu fondu CVC. A pod jeho vedením se Breitlingu, jehož hodinky nosí celebrity jako herec Brad Pitt, podařil velký obrat.

Za čtyři roky, kdy CVC Breitling vlastní, dokázal hodnotu firmy zvýšit skoro čtyřnásobně na zhruba tři miliardy švýcarských franků, tedy skoro 70 miliard korun, píše server Reuters Breakingviews. CVC přitom Breitling koupil jen za asi 800 milionů franků. Nyní tak zvažuje, že pětinu akcií firmy prodá.

Breitling se dostal do problémů kvůli zpomalujícímu ekonomickému růstu ve světě a poté, co Čína vyhlásila boj korupci a příliš okatému ukazování bohatství u svých občanů. To zasáhlo tržby řady luxusních značek včetně Breitlingu. CVC dosazený šéf Georges Kern ale „osvěžil mužskou image firmy tak, aby se stala atraktivní i pro ženy a mládež“, píše Reuters Breakingviews.

Pro Breitling také začala pracovat hollywoodská hvězda Brad Pitt – hodinky nejen nosí, ale účastní se také slavnostního odhalení nových modelů, případně o sortimentu firmy veřejně debatuje s jejím šéfem Kernem. „Hollywoodský hvězdný prach dává Breitlingu finanční jiskru,“ píše Reuters Breakingviews.

Tržby společnosti tak stouply ze 400 na 700 milionů švýcarských franků. Ukazatel EBITDA, tedy zisk před odečtením úroků, daní a odpisů dosáhl za posledních 12 měsíců 175 milionů franků, tedy asi čtyř miliard korun, tvrdí na základě svých zdrojů Reuters Breakingviews.

S tím, jak se globální ekonomika zotavuje z dopadů pandemie, se daří řadě luxusních značek. Své o tom ví nejmocnější muž světového luxusu Bernard Arnault, majitel značek jako Louis Vuitton, Dior nebo Bulgari. Letos v květnu se nakrátko stal vůbec nejbohatším člověkem světa, nyní je na třetím místě.

Luxusní hodinky patří ke zboží, které je u zákazníků v kurzu. Na rozdíl od běžných hodinek tu nejsou konkurencí chytré hodinky společností Apple nebo Samsung. Na základě hodnoty obdobných firem ze světa luxusu dosahuje hodnota Breitlingu zhruba zmíněné tři miliardy švýcarských franků, spočítal Reuters Breakingviews. CVC tak na zvažovaném prodeji pětiny společnosti nejspíš velmi dobře vydělá.