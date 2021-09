Lidé nemají často úplně dobrou představu, jak probíhá dědické řízení, a tak si myslí, že se žádný majetek nemůže ztratit. Jenže to je omyl a zejména platí u kryptoměn. Podívali jsme se proto, jak je zajistit pro případ vlastního úmrtí.

Také nás tentokrát zajímalo, jak je to s domy za jedno euro, které si lze pořídit už v řadě přímořských zemí. Je v tom vždy několik háčků, ale může to i tak stát za to.

Hlavní témata newsletteru:

Jak zabezpečit své kryptoměny

Proč si pořídit druhý dům za euro

Pohřbené bitcoiny

Je to trochu morbidní, ale důležité téma. Když si projdete dědickým řízením, zjistíte, že notář se reálně nijak zvlášť nepídí po majetku pozůstalého a staví na tom, co mu sepíšete. Tak si asi umíte představit, jak snadno lidé přichází o dědictví v podobě kryptoměn. A každý vlastník kryptoměn by na to měl myslet.

Kolik bitcoinů je ztraceno?

Odhaduje se, že až pětina všech bitcoinů v oběhu je ztracena. Na 3,7 milionu bitcoinů za posledních 10 let nikdo nesáhl a odhaduje se, že tři miliony z toho jsou ztracené nadobro. V současném kurzu to znamená tři biliony dolarů. Méně než třetina z netknutých bitcoinů leží na adrese zakladatele Satošiho Nakamota, o jehož totožnosti nikdo nic netuší. Některé mince jsou navždy ztracené na takzvaných mrtvých adresách a další lidé ztratili nebo na ně zapomněli. Často je příčinou ztráty úmrtí majitele.

Na co si dávat pozor?

Navzdory neustálým varováním existuje stále mnoho lidí, kteří jsou schopni si většinu svých digitálních mincí nechat například na své peněžence u některé z burz. Jednoznačně se doporučuje pořídit si pro větší obnosy hardwarovou peněženku, která je odpojená od internetu a slouží jako trezor. Každý uživatel má pak k dispozici takzvaný seed, což je seznam několika uspořádaných slov, která slouží jako klíč k obnovení přístupu k peněžence, pokud selže. Seed je nadřazený privátním klíčům, jež jsou jinak tím, co vás opravňuje s bitcoiny ve vaší peněžence nakládat. Pokud vám někdo ukradne seed, můžete přijít o vše.

Jak zajistit dědictví?

Svým dědicům byste měli zanechat zprávu vůbec o existenci peněženky a pak samotný seed. Jak bylo zmíněno, základ je mít vše v hardwarové peněžence, třeba v českém Trezoru. Hardwarové peněženky umožňují tzv. Shamir backup, tedy rozdělení seedu na části a určení počtu, který je potřeba k jeho sestavení. Typicky si tak může člověk vytvořit pět částí, přičemž stačí tři k tomu, aby se někdo k bitcoinům dostal. Dvě si nechá a tři rozdělí mezi svou rodinu, notáře a třeba náhodného známého. Pokud jste paranoidní jako Lord Voldemort, můžete zkusit sedm částí. Případně jednotlivá slova lze též rozdělit čistě zápisem na papír včetně informace o jejich pořadí.

Prázdniny v Římě

V průměru tak jednou za měsíc narazím na nový článek o tom, že další italská vesnice nebo město nabízí na prodej domy za jedno euro. A není to už jen Itálie, ale i Chorvatsko, Kypr, Španělsko či třeba Japonsko. A tak jsem se podíval, jak to s tím je.

Lze si dům opravdu koupit za euro?

Jednoeurové domy nejsou nic nového, jde o snahu vylidňujících se měst přitáhnout mladé obyvatelstvo. Dané domy jsou většinou ve stavu před generální rekonstrukcí a není o ně mezi tamními obyvateli zájem, neboť jako všude, mladí odcházejí do velkých měst. Nabídky jednodolarových domů tak cílí do značné míry na cizince. Nicméně zůstává pravdou, že desítky měst jen v Itálii vám opravdu dům za euro prodají. To stejné platí i pro další země.

Jaký je v tom háček?

Většinou se k nákupu váže celá řada podmínek. Téměř vždy se musí nový majitel zavázat k rekonstrukci daného objektu, a to do konkrétního data. Většinou jde o tři roky. Mezi další podmínky někdy patří, že se do daného města musí majitel přestěhovat a žít zde. Někdy jsou domy nabízené pouze mladým rodinám věkem pod 40 let, které mají malé děti. Zároveň ale zpravidla neexistují žádná omezení, co se týče občanství. Zájemci tak mohou být i ze zemí mimo Evropskou unii.

Jak velký je zájem?

Starostové z daných měst hlásí, že projekty většinou opravdu fungují. Svědčí o tom i fakt, že se k nabízení jednoeurových domů přidává stále více měst. Pozitivní dopad na poptávku má rovněž velká pozornost médií. Pravidelně a obšírně se tématu věnuje především americká zpravodajská stanice CNN. Díky tomu je tak možné čerpat ze zkušeností lidí, kteří se pro nákup rozhodli již před lety. Novým zájemcům většinou radí, že může být výhodnější sáhnout po domě, který stojí třeba pár tisíc eur, neboť s následnou rekonstrukcí to vyjde levněji než u jednoeurových domů ve špatném stavu. Reálně tak se vším všudy vyjde koupě domu od půl milionu do milionu a půl korun.

Co se bude dít tento týden?

Minulý čtvrtek zahájila Evropská centrální banka obrat a ohlásila snižování nákupu dluhopisů. Očekává se, že k tomu samému sáhne záhy i americký Fed. Tento týden totiž vyjdou klíčová čísla ohledně růstu spotřebitelských cen v eurozóně i ve Spojených státech, která mohou do rychlosti takzvaného taperingu zásadně promluvit. Vyšší než očekávaná inflace by mohla vést k turbulencím na trhu. Ostatně poslední týden už byl ve znamení menší korekce.

Srpnová inflace za americkou ekonomiku vyjde v úterý, očekává se zpomalení na 4,2 procenta meziročně. Čísla za eurozónu vyjdou v pátek a meziročně by měla změna cen činit rovná tři procenta.

Co stojí za to neminout?

