Prodejce letenek Kiwi.com vyčlení 60 milionů korun z vlastních zdrojů, aby po mnoha měsících čekání vrátil svým zákazníkům peníze za lety zrušené kvůli pandemii covidu-19. Lidé však nedostanou peníze přímo, ale jako kredit na nákup libovolné letenky s platností na dva roky. Firma, jež sídlí v Brně, to uvedla v tiskové zprávě. Podle jejího ředitele Olivera Dlouhého se k tomuto kroku firma rozhodla proto, že se zlepšuje situace na trhu. Zároveň uvedl, že od některých aerolinií nebude možné již peníze získat zpět.

„Dopady pandemie na cestovní průmysl a naše zákazníky hluboce zasáhly Kiwi.com i mě. Tok refundací od aerolinek byl naprostým chaosem, a ačkoliv může být těžké zvenku porozumět situaci, ve které jsme se přes značné komplikace snažili tyto refundace vymoci, dělali jsme a stále děláme vše, co je v našich silách, abychom dostali zpět k zákazníkům, co jim náleží. Ne vždy je to ale možné,“ řekl Dlouhý.

Podle dat, která má firma k dispozici, důvěra v cestování stoupá a zákazníci se vracejí. Na vrcholu pandemie bylo zrušeno 97 procent letů, loni v létě 32 procent a letos v létě čtyři procenta.

Loni v prosinci také firma čerpala půjčku zhruba 1,2 miliardy korun krytou programem Covid Plus garantovanou státní úvěrovou pojišťovnou EGAP. Proti tomu vystoupila konkurence, které se nelíbilo, že půjčku získává firma většinově vlastněná americkým fondem General Atlantic.

Společnost založili v roce 2012 Oliver Dlouhý a Jozef Képesi. Přeprodávala letenky různých, i nespolupracujících aerolinií. V současnosti kombinuje lety a pozemní přepravu více než 800 přepravců. Na Kiwi.com se denně odehraje přes 100 milionů vyhledávání. Firma celosvětově zaměstnává 2000 lidí.