Investiční skupina Pale Fire Capital, za níž stojí trojice internetových podnikatelů Jan Barta, Dušan Šenkypl a David Holý, se rozhodla zkusit zopakovat úspěch, na kterém tak trochu vyrostla – za neupřesněné stovky milionů korun koupila podíl 22,4 procenta v polském portálu Mubi.pl. Ten srovnává a agreguje různé typy autopojištění a je na tamním trhu s povinným ručením a havarijním pojištěním, v němž se ročně protočí bezmála 130 miliard korun, dvojkou.

„Ambicí Mubi je stát se v Polsku jedničkou. Díváme se i na další příležitosti v západní Evropě. Díky naší zkušenosti s vybudováním české jedničky ePojištění.cz a zkušenostem z dalších trhů, třeba slovenského Superpoistenie.sk, můžeme pomoci s rozvojem Mubi opravdu efektivně,“ komentoval investici Dušan Šenkypl.

Zmínka o ePojištění.cz je klíčová, protože právě český pojišťovací srovnávač udělal z Barty a spol. jedny z nejaktivnějších a nejrespektovanějších českých investorů. Portál včetně dalších webů prodali ve dvou krocích v letech 2016 a 2018 německé mediální skupině Bauer Media za více než tři miliardy korun. A ty následně vložili do Pale Fire Capital, přičemž jejich byznysové portfolio nyní čítá firmy jako aukční portál Aukro, srovnávač nábytku Favi, internetové analytiky Semantic Visions nebo rezervační nástroj pro cestovky DaVinci TS.

S Mubi má Pale Fire Capital velké plány, ráda by postupem času rozšířila jeho působnost i do jiných pojišťovacích segmentů, třeba do cestovního pojištění. A s tím souvisí i možná regionální expanze. „Stále zde vidíme velký potenciál k růstu – například ve Velké Británii je lídrem společnost, která vstoupila na trh až jako třetí,“ prohlásil zakladatel Mubi Michael Laskowski.

Zpráva o tom, že Šenkypl s Bartou a svým týmem vstupují do polského pojišťovnictví, přišla jen pár dní poté, co investoři oznámili, že si půjdou poprvé na trh pro externí peníze. Až dosud pracovali výhradně se svými prostředky, které vydělali především na prodeji ePojištění.cz. V říjnu ale vydají dluhopisy za půl miliardy a přizvou k sobě i vnější investory, nominální hodnota jednoho dluhopisu bude 10 tisíc korun a roční úrok 5,75 procenta. Emisi bude mít na starost J&T Banka, jež s bondy pomáhala už například Tomáši Čuprovi a jeho on-line supermarketu Rohlík.cz.

Pale Fire Capital navíc může emisi zvětšit z 500 až na 750 milionů korun. Na co peníze půjdou, popsal Barta pro HN následovně: „V tuto chvíli neumíme dopředu přesně říct, na co peníze využijeme. Máme totiž jednak docela dost příležitostí v současném portfoliu, jednak máme i solidní pipeline zcela nových investic a akvizic. Myslím, že nakonec ten poměr využití bude tak 50 na 50 mezi současné portfolio a zcela nové věci.“

Pale Fire Capital prochází v posledních měsících velkou změnou, kterou Barta s Šenkyplem detailně popsali v nedávném rozhovoru pro HN. Z původně relativně skromného a ryze privátního projektu dělají skutečnou investiční skupinu, navíc s mezinárodním přesahem. Jejich cílem je, aby firemní portfolio mělo během pár let hodnotu hodně přes 20 miliard korun. Jejich poslední velkou investicí před Mubi byla akvizice cyklistické virtuální služby Rouvy.