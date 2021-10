Investiční skupina Natland prodává skupinu e-shopů s módou sdružených pod značkou Digital People, kam patří například Zoot.cz nebo Bibloo.cz, společnosti Across e-commerce ze skupiny CS Apparel Group. Ta v Česku zastupuje například módní značku Gap, americkou značku Under Armour a českou značku Sam 73. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval na svých internetových stránkách. Skupina Natland se k transakci nevyjádří, řekla ČTK mluvčí Hana Filipová.

„Společnosti Across e-commerce, která je součástí stejné podnikatelské skupiny jako společnost CS Apparel Group, má získat možnost výlučně kontrolovat společnost Digital People. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblastech velkoobchodního a maloobchodního prodeje oděvů a obuvi,“ uvedl úřad na webu. Transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení, rozhodnutí tedy vydá do 20 dnů.

Skupina Natland v polovině září oznámila, že své módní aktivity, kam patří značky Zoot, Different, Urban Store a Bibloo, sjednotí pod společnou skupinu Digital People, která původně provozovala e-shopy Urban Store a Bibloo. Jediným akcionářem Digital People je společnost Company New z investiční skupiny Natland. „Bohužel pro tuto chvíli nemohu sdělit nic konkrétního, probíhající jednání a obchodní případy nekomentujeme,“ uvedla ve vyjádření pro ČTK mluvčí Natlandu Hana Filipová.

Natland koupil Zoot prostřednictvím Company New v roce 2019, letos v květnu povolil ÚOHS také nákup značek Bibloo a Urban Store.

Investiční skupina Natland byla založena v roce 2002 Tomášem Raškou a v současné době má další tři partnery: Karla Týce, Davida Manycha a Janu Sečkářovou. Skupina se soustředí především na nemovitosti, finance a moderní technologie.

Společnost Across e-commerce byla podle údajů v obchodním rejstříku založena letos v září právníky Mojmírem Ježkem a Eliškou Čáslavskou, kteří společně působí v advokátní kanceláři Ecovis Ježek. CS Apparel Group, jež sídlí na stejné adrese, vznikla v červnu 2019 jako společný podnik firem MM reality a Across Finance. Na českém trhu zastupuje americkou značku Under Armour, provozuje českou značku Sam 73 a spadá pod ni také společnost CS Retail 1969, která má na starosti vstup značky Gap na tuzemský trh.