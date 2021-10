Růst cen průmyslových výrobců se meziročně zrychlil na 9,9 procenta ze srpnových 9,3 procenta. Obdobný růst ceny v průmyslu zaznamenaly naposledy v březnu 1993. Vývoj cen výrobců přitom naznačuje budoucí směřování cen pro spotřebitele. U průmyslových výrobců nyní zdražuje téměř vše, od ropného průmyslu přes kovy, chemické výrobky až po dřevozpracující průmysl. Zdražování zároveň zrychlilo i v dalších odvětvích. Informoval o tom v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ) na svém webu.

V meziměsíčním srovnání se ceny průmyslových výrobců zvýšily o 0,7 procenta. Meziročně rostou od února, přičemž zdražování stále zrychluje. Aktuální tempo růstu cen v průmyslu podle agentury Reuters odpovídá očekáváním analytiků a reflektuje rostoucí náklady spojené s průtahy v dodavatelských řetězcích a zdražující elektřinou.

Hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář jako hlavní důvody růstu cen průmyslových výrobců označil vzrůstající ceny vstupů v důsledku výpadků v zahraničním obchodě, které se postupně přelévají do všech ostatních cen. Zároveň podle něj zásadní roli hraje zrychlující růst cen energií, jehož vliv v příštích měsících dále posílí, zejména koncem letošního a začátkem příštího roku. „Krátkodobě tak inflace svou dynamiku v meziročním srovnání ještě posílí,“ uvedl ekonom pro HN.

Ve finále tak podle něj může mít růst průmyslových cen zásadní dopady na celou českou ekonomiku. „Pokud to firmám podmínky umožňují, budou se snažit přenést růst cen vstupů na konečného spotřebitele. Pokud ale ne, bude je to nutit k omezování výroby,“ uvedl Sklenář.

Kdyby přitom cenový šok nadále pokračoval a rozevíraly se nůžky mezi růstem nákladů pro výrobce a spotřebitelskou inflací, mohlo by to vést ke zbrždění nebo úplnému zastavení ekonomického růstu. „Nebylo by to nic nového, úplně stejný scénář proběhl po ropném šoku v 70. letech,“ uvedl Sklenář.

Ceny průmyslových výrobců stejně jako v předchozích měsících i v září ovlivnily zejména ceny v oblasti koksu a rafinovaných ropných produktů. Obecné kovy a kovodělné výrobky zdražily proti loňskému září o 28 procent, chemické látky a výrobky pak téměř o dvě pětiny. O čtvrtinu vyšší byly ceny dřeva, papíru a tisku. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku meziročně stouply o dvě procenta. Zlevnily jen dopravní prostředky, a to o 2,1 procenta.

Zdražování zároveň zrychlilo i v dalších odvětvích. V zemědělství byly ceny proti loňskému září vyšší o 8,4 procenta, ve stavebnictví pak o 6,8 procenta.

U zemědělských výrobců zdražování meziročně zrychlilo ze srpnových 7,9 procenta. V rostlinné výrobě ceny proti loňskému září podle ČSÚ vzrostly o 11,2 procenta a v živočišné o 4,1 procenta. Například obiloviny byly dražší téměř o pětinu, olejniny o 11 procent, mléko o 8,6 procenta a drůbež o 2,5 procenta. Vedle toho brambory meziročně zlevnily o 1,2 procenta, ceny ovoce byly nižší o dvě procenta a jatečných prasat o 8,4 procenta.

Meziroční růst cen stavebních prací v devátém měsíci zrychlil ze srpnových 6,6 procenta. Například ceny stavebního materiálu byly v září meziročně vyšší o 16,5 procenta, v srpnu to bylo o 16 procent.

Sklenář na Twitteru označil situaci ve stavebnictví za učebnicový příklad přelévání cenového šoku. „Původně vzrostly ceny materiálů, ale v posledních měsících prudce rostou i ceny domácích stavebních prací. Už těžko se dá vymlouvat jen na nákladové tlaky ze zahraničí,“ poznamenal.

Vyšší tempo růstu cen zaznamenaly také tržní služby pro podniky, meziroční nárůst cen u nich zrychlil na 1,6 procenta ze srpnových 1,2 procenta. O 7,7 procenta zdražily služby v oblasti zaměstnání a zhruba o tři procenta reklamní služby a poradenství v oblasti řízení. Naopak o 2,4 procenta byly meziročně levnější informační služby.