Automobilky a jejich dodavatelé by kvůli omezení výroby měli začít čerpat příspěvky z programu Antivirus. Stát by jim mohl proplácet 60 procent náhrady mzdy do 29 000 korun. V pondělí se na tom shodla tripartita. Po jednání to na tiskové konferenci řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Tuto podporu pro automobilový průmysl chce vyjednat v Evropské komisi. Vláda by mohla o spuštění programu jednat nejpozději 7. listopadu, dodal Babiš.

„Většina účastníků tripartity podpořila návrh varianty, že podpoříme automobilový průmysl plus navazující segmenty,“ uvedl premiér.

Z programu Antivirus se proplácely výdělky v zavřených provozech i náhrady mezd lidem v karanténě či firmám s výpadkem poptávky, surovin a personálu kvůli covidu. Peníze je možné podle evropských pravidel poskytovat do konce roku, jedná se o prodloužení podpory do konce července příštího roku. Zatím by podniky mohly pobírat příspěvky za říjen a listopad.

Antivirus je nyní pro všechny firmy. Babiš řekl, že dopisem požádá eurokomisařku pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou o schůzku, aby s ní projednal úpravu pravidel Antiviru a jeho nastavení pro automobilový průmysl. Sejít by se s ní chtěl ve čtvrtek.

Pokud by podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly komise změny neodsouhlasila, měla by vláda Antivirus přesto spustit plošně. Prezident zaměstnavatelského Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák uvedl, že automobilový průmysl obstarává devět procent hrubého domácího produktu a zhruba čtvrtinu produkce průmyslu i českého exportu. „Jsem optimista, že nebude problém s Evropskou komisí. Jestliže někdo v Bruselu uvažuje o prodloužení podpory do 30. června, proč by to komplikoval a nesouhlasil s nasazením v České republice,“ uvedl Hanák.

Podle ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) by příspěvky mohli pobírat výrobci motorových vozidel, přívěsů a návěsů s klasifikací CZ NACE 29. Získat by je mohly i podniky, které těmto producentům dodávají a mají kvůli výpadkům poptávky potíže. Ministerstvo práce spočítalo výdaje na měsíc asi na 440 milionů až 1,7 miliardy korun podle počtu podpořených firem a podle rozsahu omezení jejich výroby.

Česko má od července i nový zákonný kurzarbeit. Podle ministerstva práce tento nástroj ale zatím není možné využít, čeká na schválení Evropskou komisí.