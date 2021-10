Bitcoin v posledních dnech přeskakuje další a další mety. Ve středu vyskočila jeho hodnota vůbec poprvé v historii nad hranici 66 tisíc dolarů. Aktuální růst první decentralizované měny podle všeho úzce souvisí s tím, že v úterý začal v USA fungovat první s bitcoinem provázaný burzovně obchodovatelný fond (tzv. ETF) ProShares Bitcoin Strategy. Žádosti o schválení bitcoinového ETF přitom obdržela americká Komise pro cenné papíry (SEC) poprvé už před osmi lety.

V rámci ETF mohou investoři vkládat své „reálné“ peníze do termínových vkladů na cenu bitcoinu. Pro investory je ETF také výhodné, pokud se nechtějí učit pracovat s kryptoměnovou peněženkou. Jde rovněž o legitimizační prvek, skrze nějž posiluje hodnota i relevance bitcoinu (a kryptoměn obecně). To uklidňuje investory do kryptoměn a zároveň láká nové.

To potvrzuje i prohlášení vedoucího výzkumu a strategie na asijské kryptoměnové burze AAX Bena Caselina. Ten uvedl, že nynější vzestup kurzu bitcoinu není nahodilý a že dlouhodobí investoři už bitcoin delší dobu hromadí. „Obecně se má za to, že ve čtvrtém čtvrtletí vývoj v USA kolem ETF zaměřeného na bitcoin významně pokročí,“ konstatoval minulý týden. Ke zpevnění kryptoměny přispěl v pátek také osvětový tweet SEC. „Před investicí do fondu, který drží futures na bitcoiny, se ujistěte, že jste pečlivě zvážili potenciální rizika a přínosy,“ uvedl regulátor na sociální síti.

ETF chtějí i další hráči

Ve Spojených státech požádalo o registraci ETF vázaných na bitcoiny několik správců fondů, například VanEck Bitcoin Trust, ProShares, Invesco, Valkyrie či Galaxy Digital Funds. V Kanadě a Evropě už se s takovými nástroji od letošního roku obchoduje. V tuto chvíli žádají o schválení především menší firmy, nicméně se očekává, že po schválení nastoupí do obchodování s bitcoinem a dalšími kryptoměnami i hráči první ligy.

Mezi lidmi stále často panuje ohledně kryptoměn nedůvěra. Řada odborníků se ale shoduje na tom, že je to i proto, že bitcoinu a dalším virtuálním platidlům nerozumí. Tvrdí to například šéf Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský. Kryptoměny jsou podle něj oborem, jenž táhne nejvíce inovací a talentů. „Dříve chtěli mladí pracovat v investičních bankách, dnes jsou to kryptoměnové projekty,“ říká.

Bitcoin vznikl 3. ledna 2009. Stojí za ním anonymní počítačový programátor (nebo skupina programátorů) používající pseudonym Satoshi Nakamoto. Každý bitcoin se skládá ze 100 milionů „satoshi“, což je nejmenší jednotka kryptoměny.

Roste celý krypto-trh

Kryptoměny lze přirovnat k e-mailům finančního světa. Měna neexistuje ve fyzické formě, hodnota je obchodovaná přímo mezi odesílatelem a příjemcem a není třeba, aby transakci usnadňovali bankovní zprostředkovatelé. Vše se děje prostřednictvím transparentní a neměnné technologie zvané blockchain.

Momentálně však neroste jen bitcoin, ale kryptoměny obecně. V sobotu odpoledne byla podle webu CoinGecko hodnota všech kryptoměn (s bitcoinem v čele) 2,62 bilionu dolarů, což je 57 bilionů korun, a překonala tím své historické maximum. Částka je vyšší než sedminásobek HDP celé České republiky.

Kryptoměny tak v posledních dnech zaznamenávají dobré zprávy po dlouhé sérii špatných. Negativní publicitu způsobily na začátku roku zprávy ohledně neekologičnosti těžby kryptoměn. Nepomohly ani regulatorní zásahy od autoritářké čínské vlády. Nejdříve zakázala těžit bitcoin na svém území a zaútočila na kryptoměny i v září tím, že zakázala všem firmám jakékoliv transakce či s nimi související služby. Tato zpráva ale trh ochladila pouze na týden.