Gerhard Fischer vedl českou drogistickou jedničku – společnost dm – 25 let. Ke konci září ale odešel do důchodu. Do čela řetězce, který rakouský manažer vytáhl k více než 11miliardovým tržbám, ale místo něj nenastoupil další muž nebo žena. Vedení drogerií se ujaly dvě současné jednatelky Martina Horká a Markéta Kajabová. „Byla to naprosto přirozená změna. S kolegyní jsme ve firmě obě asi 20 let, jsme dlouholeté členky vedení a připravovaly jsme se na to zhruba dva roky, kdy o budoucí struktuře vedení začaly první diskuse,“ popisuje Martina Horká pro HN.

Více prodejen v retail parcích

„Největší změna je pro nás to, že budeme pracovat v úzkém tandemu. Také nám zmizela jazyková bariéra, protože jsme všichni Češi,“ směje se Horká s tím, že Fischer mluvil raději německy.

Horká do dm nastoupila v roce 1998 na pozici manažerky sortimentu a jednatelkou firmy je více než čtyři roky. Řídí marketing, nákup, logistiku a lidské zdroje. Markéta Kajabová začínala v dm jako oblastní manažerka pro severní Čechy v roce 1996 a jednatelkou je stejně dlouho jako Horká.

Nyní oběma přibudou další povinnosti. „Budeme se aktivněji zapojovat na mezinárodní úrovni, co se týče spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, a náš hlavní úkol bude zastupování české pobočky dm jako celku,“ doplňuje Kajabová.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.