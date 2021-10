Český miliardář Daniel Křetínský zvažuje koupi 27procentního vstupního podílu v britském fotbalovém klubu West Ham United FC. Postupně by měl svůj podíl navýšit, přidává sportovní server The Athletic, který dnes s informací přišel.

Na trhu se již delší dobu spekuluje, že Křetínský by mohl koupit menšinový podíl v některém z významných, nejspíše právě britských klubů. Už v roce 2017 se v některých tuzemských médiích šířily zvěsti, že by mohl pořídit rovněž klub britské Premier League, FC Southampton.

Letos v červnu se Miroslav Pelta, někdejší Křetínského sportovní ředitel ze Sparty Praha a také exšéf Fotbalové asociace ČR, nechal v médiích slyšet, že Křetínský zvažuje koupi menšinového podílu v jistém předním evropském fotbalovém klubu. Pelta tehdy uvedl, že to bude „bomba“.

Otázkou zůstává, zda by Křetínský mohl získat ve West Hamu podíl většinový, jak spekuluje The Athletic. To proto, že pravidla evropské fotbalové asociace UEFA zapovídají v evropských fotbalových soutěžích účast více týmů s jedním většinovým majitelem.

Od jara roku 2019 je Křetínský většinovým majitelem klubu Sparta Praha. Akvizicí části klubu britské Premier League, jedné z nejprestižnějších fotbalových soutěží světa, by Křetínský výrazně upevnil své postavení v evropském fotbalu, což by se například z reputačního hlediska příznivě promítlo v dalších oblastech, v nichž mezinárodně podniká. Britská televize Sky uvedla, že Křetínského podíl ve West Hamu by měl mít hodnotu zhruba 700 milionů liber, tedy přibližně 21,3 miliardy korun.