Společnost Microsoft sesadila firmu Apple z pozice největšího podniku světa podle tržní kapitalizace. Příčinou je pokles akcií Applu v reakci na výsledky hospodaření za uplynulé čtvrtletí. Microsoft naopak od zveřejnění výsledků hospodaření posiluje. Uvedla to dnes agentura Bloomberg.

Akcie Applu kolem 16:30 SELČ ztrácely asi 3,7 procenta. Tržní kapitalizace firmy tak činila 2,43 bilionu USD (53,8 bilionu Kč). Akcie Microsoftu ve stejnou dobu naopak 0,6 procenta přidávaly a tržní kapitalizace firmy se zvýšila na 2,45 bilionu USD.

Tržby Applu ve třetím čtvrtletí sice vystoupily na 83,36 miliardy USD, zaostaly však za očekáváním analytiků. Firma také oznámila, že kvůli problémům v dodavatelském řetězci přišla za čtvrtletí na tržbách o šest miliard dolarů. Microsoft naopak vykázal rekordní zisk a jeho výsledky už 11. čtvrtletí za sebou překonaly očekávání analytiků.

„Pokud hledáte jistotu v technologiích, Microsoft mi připadá jako bezpečnější sázka než Apple,“ řekl obchodník Michael Matousek ze společnosti U.S. Global Investors. „Pokud by přišel hospodářský pokles, očekával bych, že Microsoft si povede lépe, protože jeho produkty jsou diverzifikovány do více aktivit.“

V červnu se Microsoft stal druhou veřejně obchodovanou společností ve Spojených státech, jejíž tržní kapitalizace překročila dva biliony dolarů. Pomohly jí sázky na to, že její dominantní pozice v cloudu a podnikovém softwaru jí pomohou k další expanzi. Výkon akcií Microsoftu letos překonává výkon akcií firmy Apple díky očekávání dlouhodobého růstu zisku i tržeb. Od začátku roku akcie Microsoftu zpevnily o více než 45 procent, zatímco akcie Applu zhruba o 15 procent.

Apple překonal tržní kapitalizací Microsoft poprvé v roce 2010. Díky svým přístrojům iPhone se stal přední světovou firmou zaměřenou na spotřební technologie. V posledních letech se firmy na pozici jedničky střídají. Naposledy Apple překonal Microsoft v tržní kapitalizaci v polovině roku 2020.