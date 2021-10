Původní majitelé IT firmy eMan odkupují zpět 60 procent podílu od Jablotronu. Jablotron počátkem roku 2016 vstoupil do eManu, aby zrychlil vývoj softwarového řešení pro své produkty. To se podle zástupců firem nepodařilo. Podle Dalibora Dědka,...

19. 4. 2018