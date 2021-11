Advokátní kancelář Žižlavský, která zastupuje stovky investorů, podala k pražskému městskému soudu insolvenční návrh na společnost Growing Way. Právníci tak chtějí pro své klienty získat i peníze, které byly podle nich z fondu Growing Way vyvedeny. Z majetku firmy, jejíž jednatel miliardář Ondřej Janata je obviněn z podvodu se škodou 1,5 miliardy korun, policie a Finanční analytický úřad zajistily téměř miliardu korun. Advokátní kancelář Žižlavský to dnes sdělila ČTK.

„Jsme přesvědčeni, že nejvyšší uspokojení pohledávek poškozených dosáhneme právě cestou insolvenčního řízení,“ uvedl zakládající partner kanceláře Michal Žižlavský. Podle něj byly z účtu Growing Way zřejmě „odkloněny“ stovky milionů korun. „Jedině insolvenční právo má účinné nástroje, které nám umožní jít zpátky do minulosti, a získat tyto peníze zpět pro naše klienty,“ dodal.

Insolvenční návrh s úterním datem advokátní kancelář Žižlavský poskytla ČTK. Navrhovatelem je investor, který do fondu vložil 450 000 korun a jehož žádost o vyplacení peněz zpět je víc než 30 dní po lhůtě splatnosti. Insolvenční návrh uvádí také další pohledávku 100 000 korun po splatnosti.

Podle Žižlavského umožní insolvenční řízení nejrychlejší uspokojení pohledávek poškozených. „Trestní soud rozhoduje o oprávněnosti nároků poškozených až v pravomocném rozsudku, na který můžeme čekat mnoho let. Navíc tím rozsudkem často jen odkáže poškozené na uplatnění nároků v občanském soudním řízení,“ uvedl. Advokátní kancelář podle Žižlavského podnikne kroky k tomu, aby státní zastupitelství vydalo zajištěné peníze do insolvence, odkud je může věřitelům vyplácet insolvenční správce.

Do neveřejného alternativního fondu vložilo peníze víc než 4000 investorů. Podle policie fond fungoval na principu tzv. Ponziho schématu známého jako letadlo, kdy jsou investorům připisovány fiktivní zisky, které jsou vypláceny nikoli z výnosů investic, ale z nově získaných vkladů. Většina peněz u tohoto typu fondů obvykle slouží k obohacení osob ovládajících fond a k výplatě vysokých provizí za získávání dalších klientů, popsal už dřív mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obviněnému jednateli společnosti hrozí až desetileté vězení. Janata v tisku popřel, že by šlo o Ponziho schéma.

Soud nedávno rozhodl, že se investoři musí shodnout na maximálně šesti zmocněncích, kteří je budou zastupovat v trestním řízení při vymáhání náhrady škody. Dozorující žalobce z Vrchního státního zastupitelství Olomouc Vít Koupil uvedl, že bude-li zmocněnců víc, určí šestici soud.