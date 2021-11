Vedení skupiny Bohemia Energy, která v říjnu ukončila dodávky plynu a elektřiny statisícům klientů, se dnes vyjádří k situaci ve firmě. Tiskové konference se má zúčastnit majitel společnosti Jiří Písařík. Bohemia Energy byla se zhruba 900 tisíci odběrnými místy největším uskupením alternativních dodavatelů energií v Česku.

„Každý den se probudím a říkám si, že je to jenom zlý sen,“ začal Písařík TK s viditelným smutkem. „Omluvu si ale především zaslouží naši zákazníci, a to proto, že jsem to celé nedokázali. Je mi líto, že musí v tuto chvíli tyto komplikace. A naprosto chápu, že se na nás zlobí,“ pokračoval.

Rozhodnutí ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům zveřejnila Bohemia Energy 13. října. Jako důvod uvedla přetrvávající extrémní růst energií na velkoobchodních trzích. Krátce po oznámení o ukončení činnosti skupina uvedla, že dostojí všem svým závazkům vůči zákazníkům, zaměstnancům, bankám i dodavatelům. Zároveň odmítla tvrzení, že zkrachovala.

Klientů největšího uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku se museli ujmout takzvaní dodavatelé poslední instance (DPI), tedy hlavní distributor na daném distribučním území. Mezi ně patří firmy ČEZ, E.ON, PRE, Pražská plynárenská a innogy. Nejpozději do půl roku si tito zákazníci musí vybrat nového řádného dodavatele.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) podal minulý týden na společnost Bohemia Energy trestní oznámení. Jako důvod uvedl podezření z nabízení služeb v době ukončování činnosti, účelovému převádění majetku mezi společnostmi a snahy o převedení soukromého majetku.

Podle Pirátů se majitel Bohemia Energy Písařík s manželkou pokusili přesunout některé nemovitosti v hodnotě stovek milionů korun na virtuální firmy. Pirátský analytický tým sepsal přehled dalšího majetku, u kterého by mohly převody hrozit, a zaslal ho pražské vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové. Kvůli převodům by mohly být ohrožené možné kompenza