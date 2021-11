Mužům se málokdy stane, aby je cyklistka vybízela ke sledování svého pozadí na cyklistickém sedle – a navíc v co největším detailu. V laboratořích 3D PrusaLab je to ovšem realita. Karolína Makovská šlape na trenažéru a vedle ní je velký monitor, na který se promítají její dvě – ehm – půlky. Tedy přesně řečeno jejich digitální otisky přenášené ze sedla, které je vyrobené na míru a pochopitelně na 3D tiskárně. Na monitoru při šlapání poskakují otisky na virtuálním sedle a mění barvu podle tlaku hýždě. Modrá a zelená jsou přípustné, červená a oranžová by znamenaly nepříjemnosti. Určitě po pár kilometrech.

Toto všechno zkoumá start-up Posedla, který prošel prvním ročníkem hardwarového akcelerátoru, jenž vyhlásil úspěšný 3D byznysmen Josef Průša. Dalším dvěma projektům, tedy výrobci robotů Vanilla Robotics, kteří umějí nahradit například hlídače na nočních pochůzkách, a uměleckému Audire Fluctus na pokovené textilie, poskytl Průša a jeho skupina zázemí ve svém sídle, know-how svých odborníků a také peníze na rozvoj.

