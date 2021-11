Americký akciový trh má za sebou jeden z nejpozoruhodnějších vstupů na burzu v historii. Postarala se o něj automobilka Rivian. Při úpisu akcií získala 12 miliard dolarů, v přepočtu přes čtvrt bilionu korun. Zájem byl velký, první dva dny obchodování cena akcie vyskočila dohromady o několik desítek procent. Po čtvrtečním konci obchodování měla automobilka hodnotu přes 120 miliard dolarů. To z ní dělá podle tržní kapitalizace čtvrtou největší automobilku světa.

Že si nemůžete vybavit, kdy jste Rivian na silnici viděli? No, nemůžete, protože nikde nejezdí. Automobilka první vozy začala vyrábět až v půlce září, její tržby jsou nulové, resp. firma je ve třetím kvartále odhaduje mezi nulou a jedním milionem dolarů. Přesto má Rivian díky investorům na burze větší hodnotu než koncern Daimler (Mercedes, Setra; 2,8 milionu prodaných vozů za minulý rok), General Motors (GMC, Chevrolet, Cadillac; 6,5 milionu prodaných vozů) a řada dalších výrobců, kteří prodají miliony vozů ročně (Ford, Honda, BMW, Hyundai, Stellantis…). Jak je to možné?

Investoři doufají, že Rivian dotáhne do úspěšného konce vývoj a výrobu elektrické dodávky. Klíčové přitom je spojenectví s obrem z jiného odvětví, a to Amazonem, který v automobilce drží přes pětinu akcií. Právě firmu Jeffa Bezose pokládají někteří analytici za jedinou šanci, která může Rivianu pomoci přežít a prosadit se. Za úspěchem Amazonu (také byl kdysi občas označován za společnost, která nepřežije) stojí z velké části zvládnutá logistika. Ta je v současnosti mohutná. Dodávat takovému kolosu auta a nákladní vozy je a bude obrovský byznys.

Amazon si už v Rivianu měl předběžně objednat 100 tisíc elektrických dodávek. A investoři sázejí na to, že pokud to Rivian zvládne, bude jich Amazonu dodávat mnohem víc – a další zákazníci se pak pohrnou. A pokud se automobilce podaří Američany přesvědčit kupovat její elektrický pick-up a ostatní trhy SUV, pak se z ní může pro investory stát druhá Tesla. I v jejím případě celou dobu od spousty analytiků zaznívají skeptická vyjádření k její kondici a budoucnosti, ale na trzích letí nahoru.

Bude zajímavé sledovat, jak se sázka na Rivian bude vyvíjet. Ono už ale je fascinující pozorovat současnost i to, jak velké sumy jsou investoři ochotni vsadit čistě jen na vidinu budoucí podoby automobilového průmyslu.

Výběr týdne

Buffett hromadí cash

Mnohamiliardovou sázkou na budoucnost je i současné chování Warrena Buffetta. Ten však nejspíš očekává, že trhy zamíří ze současných rekordů dolů. Právě proto už několik měsíců prodává akcie a hromadí hotovost – podobně jako před krizí v roce 2008. Buffettem řízená investiční firma Berkshire Hathaway už tak má nahromaděný obří polštář volné hotovosti, který nyní dosahuje 149 miliard dolarů (přibližně 3,3 bilionu korun).



Wolt za 176 miliard

Trh s doručováním jídla nabral díky pandemii rychlý růst. Hlavní hráči v tomto relativně mladém byznysu jsou si toho vědomi a snaží se obsadit co největší část trhu. Jednička ve Spojených státech DoorDash proto kupuje evropský Wolt a dá za něj v přepočtu 176 miliard korun.



Kauza Janata: Policie prošetřuje poradce za lákání lidí

Sám by nikdy nezvládl přesvědčit na čtyři tisíce lidí, aby mu do investičního fondu Growing Way poslali přes miliardu korun. „Investičnímu géniovi“ Ondřeji Janatovi, jenž je nyní obviněn z podvodu, sloužila k lákání investorů síť stovek finančních poradců. Ti za své služby brali až dva miliony měsíčně. O to, jak Janata splní slib, že zhodnotí vklad o třetinu ročně, se nezajímali. Někteří z nich teď vyšetřovatelům přiznali, že ani nechápali, co lidem nabízeli. Policisté je podle zjištění HN a Aktuálně.cz podezřívají z toho, že s Janatou tvořili zločineckou organizovanou skupinu.



Drábová: Tak rychle se energetika změnit nedá

Doba levné energie skončila, říká v rozhovoru pro HN Dana Drábová. A vysvětluje v něm, proč si to myslí. Zajímavý je také její pohled na Green Deal. „Matérie je správně vzhledem ke škodlivosti emisí, ale ty kroky jsou příliš ambiciózní. Takhle rychle se energetika prostě změnit nedá,“ říká Drábová.



Křetínský v Premier League

Mezi spolumajitele týmu nejsledovanější fotbalové ligy, anglické Premier League, se poprvé zařadil i Čech, konkrétně Daniel Křetínský. Ten spolu s partnery koupil 27 procent West Hamu United, který zažívá herně nejlepší období za dlouhá léta a kde působí i trojice českých hráčů Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král. Britská média hovoří o ceně od 150 do 190 milionů liber (4,4 až 5,6 miliardy korun).

Zajímavostí přitom je, že podíl ve West Hamu kupoval skrze firmu, přes kterou vlastní i pražskou Spartu. A podle ní se firma jmenovala ACS 1893 Holding, odkazující na rok založení klubu. Pár dnů před koupí West Hamu tuto firmu přejmenoval na 1890s holdings (anglický zápis 90. let 19. století), protože West Ham byl založen o dva roky později než Sparta.



V Rožnově vzniká 10 milionů čipů denně

Přečtěte si reportáž z české továrny na čipy, po kterých je po celém světě hlad. V průmyslovém areálu bývalého státního podniku Tesla v Rožnově pod Radhoštěm jich denně vznikne na deset milionů kusů a majitel, mezinárodní koncern onsemi, nyní investuje dvě miliardy korun do dalšího rozvoje.



Korecký navýšil podíl ve Škodě Transportation

Menšinový akcionář a člen dozorčí rady Škody Transportation Michal Korecký navýšil svůj podíl ve strojírenské skupině Škoda již na 14,3 procenta, když od největší tuzemské investiční skupiny PPF přikoupil dalších 2,1 procenta akcií.



Skončil jeden z nejvýše postavených českých manažerů v zahraniční firmě

Po deseti letech odchází z australské investiční společnosti Macquarie český manažer Jiří Zrůst. Měl v Macquarie, jejíž fondy spravují majetek v přepočtu takřka za 12 bilionů korun, na starosti její evropské investice. Ty směřují hlavně do infrastruktury. Macquarie například drží 31procentní podíl v EP Infrastructure (energetická infrastruktura spadající pod EPH Daniela Křetínského). Zajímavostí také je, že vedle byznysových aktivit je Zrůst také jedním z klíčových lidí nadace vévody z Edinburghu, v dubnu zesnulého britského prince Philipa.



ČVUT bude testovat biopaliva pro malá a střední letadla

V uplynulém týdnu na brněnském strojírenském veletrhu oznámili další spolupráci výrobce motorů GE Aviation a pražská technická univerzita ČVUT. Ta bude testovat u malých a středně velkých letadel využití udržitelných paliv – takzvaných SAF (Sustainable Aviation Fuels). Ta musí aerolinky povinně přimíchávat do klasického leteckého petroleje, aby snížily emise z letecké dopravy.



Kvůli cenám plynu a surovin zkrachovala větší pekárna

Drahý plyn a mouka položily pekárnu Japek z Ústeckého kraje. Desítky dalších jsou v ohrožení, varují pekaři.



Drahotský: Dceři jsem koupil akcii Alphabetu, abych ji naučil investovat

Po jedenácti letech opouští J&T Banku jeden z jejích předních manažerů Daniel Drahotský, který měl na starosti investování na finančních trzích. V rozhovoru pro HN popisuje svou první investici, hovoří o Patriku Tkáči i současné situaci na burzách.