Japonská automobilka Toyota od prosince v Japonsku plně obnoví výrobu, kterou podobně jako mnoho dalších firem v tomto odvětví musela kvůli pandemii a nedostatku součástek omezit. Toyota v pátek uvedla, že celosvětově chce vyrobit 800 tisíc aut, což by za měsíc prosinec byl rekord, poznamenala agentura Kjódó. Potíže v dodavatelských řetězcích podle Toyoty polevují.

„Díky spolupráci s našimi dodavateli bude všech 14 závodů a 28 výrobních linek v Japonsku fungovat normálně, a to poprvé od května, tedy po sedmi měsících,“ uvedla Toyota. Firma je podle objemu výroby největší automobilkou na světě.

Plány na prosinec předpokládají, že Toyota vyrobí asi 300 tisíc aut v Japonsku a zhruba 500 tisíc ve svých továrnách jinde ve světě. Loni v prosinci činila celosvětová produkce Toyoty kolem 760 tisíc aut.

Výroba v Toyotě se vrací k normálu zejména díky tomu, že se zlepšuje situace kolem nedostatku dílů v jihovýchodní Asii. Za nedostatkem jsou dřívější restrikce zavedené kvůli šíření pandemie.

Toyota současně ponechala v platnosti celoroční plán výroby a nadále počítá s tím, že v nynějším finančním roce vyrobí devět milionů aut. Finanční rok japonských firem končí v březnu.

„Spolu s našimi dodavateli se i nadále budeme snažit zlepšovat náš dodavatelský řetězec a uděláme maximum, abychom se ujistili, že zákazníkům co nejrychleji dodáme co nejvíce aut,“ uvedla automobilka. Ta chce v listopadu vyrobit 850 až 900 tisíc aut, což by byl také rekord pro tento měsíc. Toyota už dříve avizovala, že listopadová výroba bude až o 150 tisíc aut nižší, původně totiž plánovala vyrobit v listopadu milion aut.

Globální nedostatek některých dílů, včetně mikročipů, velmi tvrdě zasáhl plány mnoha automobilek po celém světě. Toyota musela kvůli nedostatku vinou pandemie výrazně snížit výrobu, zejména v září, kdy její celosvětová produkce meziročně klesla o 39 procent. Propad výroby v japonských továrnách automobilky dosáhl 55 procent. Propad celosvětové výroby aut za říjen v Toyotě podle odhadů meziročně dosáhl asi 30 procent.

Automobilka Toyota působí také v České republice, v Kolíně zaměstnává asi 2500 lidí. Představuje jednoho z největších exportérů v Česku a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku. Tento týden společnost Toyota Motor Manufacturing Czech Republic začala vyrábět model Toyota Yaris. V průběhu posledních tří let investovala Toyota do rozšíření provozu v Kolíně přes 180 milionů eur (zhruba 4,5 miliardy korun). Yaris se měl v Kolíně původně začít vyrábět v srpnu, kvůli pandemii se ale začátek výroby posunul asi o dva měsíce.