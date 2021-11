Akcie americké automobilky Tesla pokračují v poklesu a z maxima nad 1240 dolary, kde se ocitly začátkem listopadu, odepsaly už kolem 20 procent. Podle analytiků k tomu vedle Muskova plánovaného prodeje akcií firmy přispěly i jeho tweety, v nichž se Musk nevybíravě vyjadřoval na adresu levicového senátora Bernieho Sanderse. Příčinou byly daně.

Musk v minulých dnech prodal akcie automobilky úhrnem za 6,9 miliardy dolarů (153 miliard korun), na což akcie zareagovaly poklesem. Jejich další pokles už ale dávají experti do souvislosti s tweetovou přestřelkou z uplynulého víkendu, kdy levicový senátor Sanders poznamenal, že by měli bohatí lidé platit na daních svůj spravedlivý podíl. Musk je nejbohatším člověkem na světě.

„Musíme požadovat, aby ti extrémně bohatí platili svůj spravedlivý podíl. Tečka,“ napsal osmdesátiletý Sanders na Twitteru. Na to posměšnou poznámkou zareagoval Musk, když napsal: „Pořád zapomínám, že jsi ještě naživu.“ A pak dodal: „Chceš, abych prodal ještě další akcie, Bernie? No tak to řekni.“

Svůj původní tweet Sanders napsal v situaci, kdy se administrativa amerického prezidenta Joea Bidena zvoleného za Demokratickou stranu snaží prosadit zvýšení daní pro nejbohatší Američany.

Akcie Tesly v pondělí uzavřely téměř s dvouprocentním poklesem na 1013,39 dolaru. Tržní hodnota firmy se tak od začátku prodeje Muskových akcií snížila zhruba o 207 miliard a nyní se pohybuje kolem 1,01 bilionu dolarů (22,4 bilionu korun).

Hodnota Muskova majetku se nyní podle žebříčku agentury Bloomberg pohybuje kolem 279 miliard dolarů (6,2 bilionu korun). Začátkem listopadu, když byly akcie Tesly na rekordu, přesáhla i 300 miliard dolarů.

