Už druhým rokem musí cestovní kanceláře v Česku žít v tvrdé covidové realitě, která komplikuje jejich podnikání. Často se měnící podmínky pro cestování do zahraničí způsobují, že lidé své dovolené plánují kratší dobu před odletem, a kanceláře tak zaznamenávají nárůst zejména u takzvaných last minute zájezdů. Znát to bylo zejména v létě, kdy desítky tisíc natěšených tuzemců vyrazily na dovolenou k moři. „I proto jsme se v tomto období přiblížili v prodejích předcovidovým číslům z roku 2019,“ říká v rozhovoru pro HN Stanislav Zeman, předseda představenstva a generální ředitel Čedoku, třetí největší cestovky u nás.

Ke stavu před pandemií se podle něj může celý trh dostat už příští letní sezonu, horší to prý bude s příjezdovou turistikou, protože návrat cizinců ze zahraničí je velmi pomalý. Šéf nejstarší kanceláře v Česku s více než stoletou tradicí se také rozpovídal o tom, proč si myslí, že stát nechal během pandemie obor „na holičkách“.

