Čeština, stejně jako řada dalších jazyků, má hodně široké pojetí slova trh, případně trhy. I když teď vynecháme vzpírání, tak nám těch několik písmen dokáže způsobit řádné zmatky. Třeba jako v uplynulém týdnu, kdy na trhy světové udeřily obavy z nové varianty covidu nazývané omikron a na ty tuzemské, předvánoční, zase rozhodnutí vlády (té dosluhující, Babišovy), že v době rekordních počtů nakažených covidem-19 bude nejlepší, když se lidé nepotkají venku u stánků se svařákem, ale třeba hezky uvnitř obchodních center nebo kdekoliv jinde.

Nebyli bychom samozřejmě v Česku, aby se hned neobjevily nápady, jak z toho ven – neboli jak ten zákaz obejít, hezky česky občůrat. Jako první zareagovali přejmenováním trhů v Mostě, postupně se přidávají i další města.

Stánkařům nabízejí prostor na svých webech také někteří on-line prodejci, ale upřímně – tady bych na žádný velký zájem nesázel. Vánoční trhy jsou totiž postavené na impulzivních nákupech, nejdete tam kvůli ničemu konkrétnímu (tedy až na výjimky, jako je autor newsletteru, který s oblibou navštěvuje brněnské vánoční trhy kvůli horkým alkoholickým nápojům), prostě vás něco zaujme a to si koupíte. Přesný opak toho, jak přemýšlíte při nákupu on-line. Nebo si snad procházíte všechna zákoutí webu a doufáte, že objevíte nějaký skrytý poklad, třeba v kategorii ostatní chlazené?

Většina prodejců tak přijde o vrchol sezony a kompenzace, které schválila vláda, budou jen slabou útěchou. Zkušenosti z předchozích covidových vln navíc ukazují, že od vyhlášení pomoci dvojministrem Havlíčkem k připsání peněz na účet vede trnitá cesta plná různých formulářů a potvrzení, na jejímž konci se žadatel může dostat i do minusu.

Tak radši zpátky na trhy světové. Ty se řádně otřásly minulý pátek, a zatímco akcie, zvlášť ty americké, se už docela slušně oklepaly, cena ropy se stále horko těžko škrábe nad 70 dolarů. Příliš jí neprospělo ani rozhodnutí OPEC+, že v lednu zvýší těžbu o dalších 400 tisíc barelů denně. Není to nijak závratné množství – jen zhruba čtyři desetiny celosvětové spotřeby, ale v době omezování cest kvůli obavám z omikronu se to ve vývoji cen výrazně projevilo. A to je dobrá zpráva i pro všechny motoristy, tedy ty naftové a benzinové, protože růst cen na pumpách z předchozích měsíců (alespoň prozatím) končí a někde už šly ceny – byť jen o desítky haléřů na litr – dolů.

Výběr týdne

Miliardové kamiony se dřevem

Není nic horšího než prodávat základní, nezpracovanou surovinu. Známé to pravidlo, kterého se ale v Česku, pokud jde o byznys se dřevem, příliš nedržíme. A tak zejména do Rakouska stále jezdí kamiony naložené kládami, protože na sofistikovanější a ziskovější zpracování stromů v Česku nemáme kapacity.

Z byznysu na MPO a zpět

Máme nového kandidáta na ministra průmyslu a obchodu. Kvůli netransparentnímu financování rodinného byznysu se kandidatury vzdal Věslav Michalik. A aby jeho nástupce v roli čekatele nedopadl stejně, rozhodl se Jozef Síkela svého podílu v investičním fondu raději včas zbavit.

Výběr jachty z obýváku

Služby jako Booking nebo Airbnb zná asi každý jen maličko zběhlý cestovatel. Věděli jste ale, že si podobným způsobem můžete pronajmout i loď? A byznys má navíc česko-slovenské kořeny.

Rekordní počet on-line podvodů

Zatímco při výběru vytoužené lodě na dovolenou se můžete zasnít, při ověřování, kam posíláte své peníze, buďte ještě opatrnější než obvykle. Podvodů je rekordní počet a jsou stále důmyslnější. Navíc se už nelze spoléhat ani na to, že nekalé úmysly prozradí špatná čeština.

Cukr–káva–čokoláda… Pfizer–Pfizer–Moderna

Cenu za titulek týdne vyhrává kolegyně Michaela Ryšavá, která zjišťovala, jaká kombinace vakcín zajistí nejvýraznější nárůst množství protilátek. Jak tušíte, vyhrála zmíněná P–P–M možnost.

Z Brna do Prahy za hodinu

Letadlem to zvládnete s velkou rezervou, po dálnici se k tomuto času naposledy v roce 2008 přiblížil tehdejší premiér Mirek Topolánek a vlakem to půjde už na začátku 30. let, slibuje v rozhovoru šéf Správy železnic Jiří Svoboda. Jen doufejme, že měl na mysli současné století.