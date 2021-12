Největší tuzemská investiční skupina PPF uskutečnila další velkou investici do amerických realit. Nově dokončila převzetí rozsáhlého kancelářského objektu v Orlandu na Floridě – SouthPark Center –, který je považován za jeden z nejžádanějších příměstských komplexů na jihovýchodě Spojených států. O záměru koupit kanceláře na Floridě informovaly HN již dříve.

Akvizice v Orlandu je druhou transakcí PPF Real Estate USA po převzetí kancelářského parku Mansell Overlook v Atlantě na začátku tohoto roku. Celkový objem investice je 270 milionů eur, což v korunách představuje částku téměř 6,9 miliardy korun, uvedla skupina PPF ve své pololetní zprávě. Celkový objem alokovaných investic pro tyto transakce a budoucí rozvoj byznysu na trhu v USA překročil po roce působení PPF Real Estate v Americe částku 11,25 miliardy korun.

„Úspěšně jsme navázali na náš vstup na realitní trh v USA letos v březnu,“ uvádí výkonný ředitel PPF Real Estate USA Aaron Smith s tím, že PPF Real Estate tak „pokračuje v diverzifikaci svého portfolia“. „Americký realitní trh poskytuje řadu zajímavých příležitostí a my se dále díváme na různé možnosti, jak urychlit růst a diverzifikaci našeho portfolia i jeho průnik do nových segmentů trhu, a to včetně developmentu,“ uvedl Smith.

SouthPark Center představuje komplex o deseti samostatných kancelářských budovách třídy A, které nabízí celkovou pronajímatelnou plochu 120 tisíc metrů čtverečních kancelářských a obchodních prostor. Transakce zahrnuje rovněž 12,5 hektaru pozemků pro budoucí development komerčních nemovitostí. Mezi nájemce komplexu patří například společnosti Booking.com, Accenture, Lockheed Martin, CVS Caremark, Diamond Resorts, JetBlue, Centene a Marriott.

Kancelářský komplex leží v blízkosti největších pamětihodností Floridy, kterými jsou zábavní Disney Amusement Park, druhé největší americké kongresové centrum Orange County Convention Center nebo filmová studia Universal. V blízkosti kancelářského komplexu se nachází mezinárodní letiště v Orlandu a rovněž dálnice Beachline Expressway.

Skupina PPF prostřednictvím své dceřiné společnosti PPF Real Estate Holding vlastní nemovitosti v Česku, Německu, Nizozemsku, Velké Británii, Rusku a Rumunsku. Patří jí také logistické centrum na Ukrajině.