Česká biotechnologická společnost Sotio spojuje síly se skupinou Merck, jednou z největších a nejstarších globálních farmaceutických společností. Ta má pomoci s mnohamiliardovým testováním preparátu, u něhož roste šance, že by se v budoucnosti mohl stát jedním z účinných léků na rakovinu.

Sotio oznámilo ve středu v tiskové zprávě, že firma Merck, která mimo USA a Kanadu vystupuje pod značkou MSD (Merck Sharp & Dohme), bude spolupracovat na velké klinické studii fáze II u přípravku označovaného jako SOT101. Ten je v Sotiu považován za jeden z nejnadějnějších výzkumných programů a dosud byl se slibnými výsledky testován na desítkách pacientů v Česku, USA, ve Francii a Španělsku. Šlo o pacienty s pokročilými a metastazujícími nádory kůže a plic.

Sotio neuvádí žádné finanční detaily transakce s Merckem. Podle smlouvy bude další testování ověřovat účinnost a bezpečnost přípravku SOT101 v kombinaci s lékem Mercku Keytruda. Ten se podává hlavně nitrožilně pacientům nereagujícím na běžnou léčbu nádorů a je extrémně drahý. Keytruda je hlavním příspěvkem Mercku ve spolupráci se Sotiem. Pro společnost Merck momentálně představuje jeho hlavní produkt – loni na něj v tržbách připadlo přes 14 miliard dolarů. Celkový obrat společnosti byl přitom loni 48 miliard dolarů (asi bilion korun), čistý zisk měla ve výši sedm miliard dolarů.

Klinické testy budou probíhat až u 300 pacientů s pokročilými nádory plic, kůže, tlustého střeva, jater, prostaty či vaječníků z USA a vybraných evropských zemí. „SOT101 v kombinaci s přípravkem Keytruda prokázal slibná klinická data už v rámci probíhající klinické studie fáze I,“ uvedl Radek Špíšek, generální ředitel společnosti Sotio.

Preparát SOT101 funguje na bázi látky označované jako interleukin 15. Tato látka stimuluje bílé krvinky imunitního systému, aby zabíjely nádorové buňky. V oboru jde o velmi nadějnou terapeutickou látku, která se navíc dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky. Sotio zahájilo první klinickou studii s přípravkem SOT101 v roce 2019.

Špíšek letos v květnu HN řekl, že pokud vše půjde dobře, může trvat ještě další čtyři roky, než by SOT101 mohl získat registraci jako inovativní lék. Úspěch s interleukinem 15, byť i ve fázi testování, by znamenal mnohamiliardové zhodnocení výzkumného programu. Ten Sotio získalo ve velmi časné fázi v roce 2015 prostřednictvím investice do francouzské biotechnologické společnosti Cytune Pharma.

Výzkumu kolem interleukinu 15 se věnuje několik dalších biotechnologických firem. Loni například společnost Sanofi koupila firmu Synthorx, která tento výzkumný program také má. Sanofi za firmu zaplatila 2,5 miliardy dolarů.

Sotio založil v roce 2010 finančník Petr Kellner s ambicí vytvořit firmu, jež by přišla s úspěšnými preparáty proti nádorům. Spojil se proto s imunologem Radkem Špíškem a jeho dvěma bývalými kolegyněmi z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Annou Šedivou a Jiřinou Bartůňkovou. Spolupráce s Merckem je výsledkem změny strategie, kterou Kellner odsouhlasil ještě před svou tragickou smrtí v březnu. Místo aby se Sotio snažilo prorazit na vlastní pěst v oboru, který je doménou amerických a švýcarských společností, má nyní spolupracovat s velkými farmaceutickými hráči. Aby se spolupráce s velkými koncerny usnadnila, buduje Sotio i základnu v americkém Bostonu, kde je největší koncentrace firem a investorů z biotechnologického oboru na světě. PPF zvažuje rovněž případný vstup Sotia na burzu.

Sotio nebylo jedinou biomedicínskou investicí PPF. Tou další byla švýcarská biotechnologická společnost NBE-Therapeutics zabývající se vývojem terapií pro léčbu solidních nádorů. Tuto firmu loni koupil za 1,18 miliardy eur německý farmaceutický kolos Boehringer Ingelheim. PPF jako největší akcionář s 26 procenty vydělala 306,8 milionu eur, tedy téměř osm miliard korun. Se Švýcary navíc spolupracuje na vývoji dvou inovativních protinádorových přípravků také Sotio.

Testování nových léků je obecně velmi drahé a pouze malá část z nich nakonec projde všemi třemi fázemi klinických testů, jež jsou podmínkou pro registraci novinek u regulačních orgánů. To, že vedení PPF novému léku věří, ale potvrzuje rozhodnutí skupiny z minulého týdne, že do Sotia na další výzkum a klinické testování investuje dalších více než sedm miliard korun. To jsou zhruba dvě třetiny kapitálu, který dosud PPF do farmaceutické firmy nainvestovala za více než dekádu její existence.

Peníze jsou určené především pro spuštění čtyř nových klinických studií a další vývoj do konce roku 2023. PPF nedá tyto peníze do Sotia najednou, ale postupně, v závislosti na dosažení určitých milníků při vývoji a při schvalování přípravků. Firma vyvíjí kromě SOT101 ještě další preparáty. Do konce roku 2023 mají do první klinické fáze vstoupit tři nové přípravky.

Rakovina je podle odhadů Světové zdravotnické organizace ve většině zemí první nebo druhou nejčastější příčinou úmrtí. Loni bylo celosvětově evidováno 19,3 milionu nových případů rakoviny. Během příštích dvou dekád se počet těchto onemocnění může zvýšit až o polovinu na 28,4 milionu případů ročně.