Odpůrcům očkování proti covidu často vadí nejvíce to, že by si museli do těla vpravovat pro ně mnohdy neznámé chemické látky. To by mohla změnit nová vakcína od kanadské biotechnologické společnosti Medicago a britské nadnárodní korporace GlaxoSmithKline (GSK), které už žádají evropské, americké i kanadské regulační úřady o její schválení. Procesem Evropské agentury pro medicínu (EMA) doposud prošly čtyři vakcíny, dalších pět na souhlas čeká. Výrobek Medicago a GSK se přitom od těch ostatních zásadně liší. Je první vakcínou svého druhu, která je rostlinného původu.

Výsledky poslední fáze testování jsou uspokojivé, nyní se čeká na vyjádření Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle rozsáhlé studie, na níž se podílelo více než 24 tisíc dospělých v šesti zemích světa, je účinnost vakcíny rostlinného původu 71procetní, a to proti všem známým variantám koronaviru s výjimkou omikronu. Ten v době testování ještě nebyl známý.

Odborník na infekční choroby Anthony Fauci však pro deník The Washington Post uvedl, že ačkoli se mediální pozornost nyní zaměřuje na omikron, 99,9 procenta případů ve Spojených státech má za poslední týden na svědomí stále varianta delta. „Je to právě ona, která se nejen ve Spojených státech šíří zejména u neočkovaných lidí,“ řekl.

Během studie se podle zprávy zveřejněné Medicagem objevil i „malý počet lidí“ se závažným průběhem covidu, žádný z nich však prý nebyl očkovaný „rostlinnou“ vakcínou. U plně očkovaných nebyly pozorovány ani žádné případy nákazy virovými variantami alfa, lambda nebo mí. Účinnost proti variantě gama byla 88,6procentní, proti deltě 75,3procentní.

Výkonný ředitel Medicago Takashi Nagao řekl pro deník Financial Times, že klíčovým faktorem pro tuto studii bylo, že se uskutečnila v době, kdy už bylo v oběhu několik variant koronaviru zároveň, zatímco další studie probíhaly v době, kdy globálně dominoval nezmutovaný koronavirus.

Podle Briana Wardse, hlavního vědce společnosti Medicago, je revolučním právě původ této nové vakcíny. Ta potřebné proteiny získává z rostlin, doposud schválené vakcíny přitom vznikají v bioreaktorech z nerezové oceli. Vakcína zároveň využívá technologii známou jako „částice podobné viru“ (VLP), které napodobují strukturu koronaviru, ale přímo neobsahují žádný jeho genetický materiál. Tyto částice se v tomto případě získávají z rostlin. Právě nepřítomnost genetického materiálu viru a zároveň odlišný výrobní postup by měly část skupiny odpůrců vakcinace přesvědčit o tom, aby se proti covidu naočkovali.

Vakcína se pak podává v kombinaci s adjuvantem, tedy látkou, která zvyšuje imunitní odpověď těla na antigen a zároveň ředí vakcíny tak, aby mohl být lék podán většímu počtu lidí. Medicago se tak spojilo s GSK, který jim adjuvans dodává.