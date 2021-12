Po pěti letech se skupina RSBC miliardáře Roberta Schönfelda rozhodla ukončit svou první slovinskou investici. Prodala vinařství Zlati Grič dvojici investorů do nemovitostí Petru Valentovi a Davidu Hauerlandovi, vlastníků společnosti Fidurock.

Podle mluvčí RSBC Jany Zbortkové měla firma řadu nabídek a zvolila prodej do rukou dlouholetých obchodních partnerů. „Vinařství jsme měli v portfoliu relativně dlouhou dobu. U nich máme jistotu, že se zaměří na jeho další růst,“ řekla.

Noví majitelé potvrzují, že mají k tomuto byznysu vztah. „Je to pro nás srdeční záležitost. Místo známe spoustu let a jezdíme tam,“ komentoval investici Hauerland. Pro něj i jeho partnera to prý byla jasná volba, protože mají vztah k vínu, přírodě a zemědělství. Ani jedna strana transakce nechtěla prozradit cenu. Kupní cena ale podle Zbortkové vycházela z ocenění vinařství, které bylo ve vyšších milionech eur.

