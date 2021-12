Po více než měsíci je jasno o dalším působení jednoho z nejvýznamnějších českých manažerů. Jiří Zrůst přechází ze služeb australské banky Macquarie do britské investiční skupiny CVC Capital Partners. Na starosti bude mít její dlouhodobé investice do infrastruktury. Skupina chce využít jeho zkušeností při dalším rozšiřování svého portfolia.

Zrůst nastupuje do sekce CVC Strategic Opportunities investující do podniků, jejichž podíly si skupina plánuje držet po delší dobu, tedy v rozmezí mezi šesti a 15 lety. Sekce se zaměřuje hlavně na méně rizikové firmy převážně z Evropy a Severní Ameriky, za něž celkově dosud zaplatila 5,5 miliardy eur, tedy v přepočtu téměř 140 miliard korun. „Má skvělý tým a skvělé investiční výsledky,“ pochvaluje si Zrůst v tiskové zprávě nové angažmá.

Celá skupina CVC Capital Funds patří mezi největší světové investory. Působí ve 24 zemích a ve správě má majetek v hodnotě takřka tří bilionů korun. V Česku v minulosti držela podíl například v technologické firmě Avast. Známá je také jako někdejší spoluvlastník promotérské firmy, která stojí za šampionátem formule 1. V létě pak vstoupila do britského výrobce destilátů Stock Spirits Group, který v Česku prodává mimo jiné značky Božkov a Fernet Stock.

Zrůst bude i nadále budovat svoji kariéru v zahraničí, kde strávil většinu své kariéry. V roce 2000 odešel do Nizozemska pracovat pro tamní královskou poštu. Následně se přesunul do USA, zmíněné Austrálie a šest let strávil v Itálii. V Česku vedl mezi lety 2009 a 2011 logistickou a dopravní společnost CS Cargo. „Rozhodl jsem se vrátit a pracovat na něčem, co vypadalo zajímavě. Ale přišla finanční krize a dva měsíce poté, co jsem přišel, bylo potřeba začít firmu kompletně restrukturalizovat. Což se podařilo a dnes ta společnost funguje. A pak jsem se rozhodl, že mě láká svět financí, a odešel jsem do Londýna,“ vzpomínal v květnovém rozhovoru pro HN Zrůst.

Následovalo zmíněné angažmá v Macquarie, kde Zrůst pracoval deset let. Svůj odchod z australské skupiny oznámil v listopadu na sociální síti LinkedIn. Na starosti měl evropské investice jejích fondů, které spravují majetek v přepočtu takřka za 12 bilionů korun. Během svých deseti let ve společnosti stál u jejích nejvýraznějších obchodů. Letos se například podílel na prodeji společnosti České Radiokomunikace, kterou od australské skupiny koupil londýnský fond Cordiant Digital Infrastructure. Cena transakce se podle odhadů mohla pohybovat mezi 20 a 30 miliardami korun.

Macquarie je největším správcem majetku v Austrálii a zároveň vůbec největším globálním investorem do infrastruktury. Skupina působí na 33 trzích včetně Česka, kde se soustřeďuje hlavně na investice do energetiky a komunikací. Drží například 31procentní podíl v EP Infrastructure, klíčové dceřiné firmě Energetického a průmyslového holdingu Daniela Křetínského.

Vedle byznysových aktivit je Zrůst také jedním z klíčových lidí nadace vévody z Edinburghu, tedy v dubnu zesnulého britského prince Philipa. Jejím úkolem je motivovat mladé lidi mezi 14 a 24 lety k osobnímu rozvoji. Zrůst v nadaci působí 11 let a nyní zastupuje dárce, kteří ji financují. Zároveň je pět let členem poradního výboru prince Edwarda. Skupina asi deseti poradců z různého prostředí debatuje s princem o byznysu a filantropii.

Zrůst podle svých slov věnuje práci pro nadaci několik týdnů v roce. Díky němu bylo Česko jedinou zemí mimo Commonwealth (sdružení Spojeného království a jeho bývalých kolonií), která se mohla vyjadřovat k přípravě oslav princových nedožitých stých narozenin.