Americká internetová společnost Google oznámila svým zaměstnancům, že přijdou o plat a nakonec je vyhodí, pokud nedodrží firemní politiku a nenechají se očkovat. S odvoláním na nahlédnutí do interních dokumentů firmy o tom informovala americká televize CNBC. Podle CNBC její zaměstnanci s podmínkou očkování nesouhlasí a několik stovek z nich se proti ní ohradilo v prohlášení. Firma zaměstnává více než 150 tisíc lidí.

Z dokumentu vyplývá, že zaměstnanci musí ohlásit svůj očkovací status a nahrát dokumentaci, která to potvrzuje. Požádat mohou pouze o lékařskou nebo náboženskou výjimku. Pokud tak neučiní do 18. ledna, čeká je na 30 dní placené administrativní volno, následovat bude půlroční neplacené volno a poté výpověď.

Mluvčí společnosti uvedl, že požadovat očkování je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak zajistit bezpečnost svých pracovníků a udržet provoz. „Jsme odhodlaní udělat vše, co je v našich silách, abychom pomohli zaměstnancům k tomu nechat se očkovat, a pevně stojíme za naší politikou očkování,“ citovala mluvčího také britská televize BBC.

Google se chce řídit příkazem prezidenta Joea Bidena. Jeho administrativa vydala nařízení, které požaduje, aby lidé pracující v amerických firmách s více než stovkou zaměstnanců byli od ledna očkovaní proti covidu-19 nebo procházeli pravidelným testováním na koronavirus. Platnost tohoto nařízení je však nyní pozastavena a o jeho osudu rozhoduje soud.

Vedení technologické společnosti časté testování nepovažuje za platnou alternativu a očekává, že kdokoliv vstoupí do budovy, bude očkovaný. Google přitom prosazuje opětovný návrat do kanceláře a chce, aby tam zaměstnanci docházeli alespoň na tři dny v týdnu. Rovněž uvedl, že zaměstnancům, kteří nadále pracují na dálku, sníží mzdy.

Přítomnost zaměstnanců alespoň tři dny v týdnu očekává podle BBC i společnost Apple. Naopak firmy Twitter, Facebook nebo Microsoft razí práci z domova a vnímají ji za určitých okolností i jako trvalou možnost.

Google nebude jedinou firmou vyžadující očkování po svých zaměstnancích. Podle průzkumu společnosti Manpower Group, do kterého se zapojilo více než 6000 zaměstnavatelů ze Spojených států, to alespoň po části pracovníků budou chtít téměř dvě třetiny firem. A to bez ohledu na to, zda jim to ukládá zákon, píše anglický deník Financial Times.

Z průzkumu vyplynulo, že 27 procent amerických podniků bude trvat na tom, aby byli všichni jejich zaměstnanci naočkováni dvěma dávkami vakcíny, zatímco 18 procent hodlá vyžadovat u všech zaměstnanců tři dávky vakcíny. Dalších 18 procent chce trvat na očkování pouze u části zaměstnanců.

Očkování budou pravděpodobně vyžadovat spíše velké firmy než ty malé. Průzkum také ukazuje, že podíl těchto podniků výrazně vzrostl v porovnání s březnovým průzkumem. Tehdy takové plány ohlásila pouze čtyři procenta respondentů. Je také vyšší ve srovnání s Evropou, kde hodlá zavést nějakou formu povinného očkování zaměstnanců jen zhruba polovina dotazovaných firem.

S přispěním ČTK