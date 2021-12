Zimní dny jsou krátké a večery naopak dlouhé. S tím i s novou mutací koronaviru je nanejvýš pravděpodobné, že většina z nás bude trávit více času v teple domova a může se věnovat třeba kvalitnímu čtení. Proto jsme pro vás společně s českými i světovými byznysmeny, manažery a osobnostmi vybrali sedm knih, kterými si zkrátíte zimní večery a něco se i přiučíte. Jsou to tituly různorodé, v seznamu najdete inspirativní příběhy úspěšných podnikatelů z Česka i ze světa, přitom nechybí ani spíše odborná literatura.

Nejúspěšnější světoví manažeři doporučují české autory, čeští podnikatelé zase světovou literaturu, stále si ale připomínají i své kořeny a vracejí se například k odkazu úspěšného zlínského podnikatele Tomáše Bati nebo Madeleine Albrightové, Američance s českými kořeny, která byla první ženou na postu ministryně zahraničí USA. Tento knižní koktejl vás nabije energií a dodá vám dávku optimismu nejen do nového roku.

Inspirace Baťa – Gabriela Končitíková

Příběh jednoho z prvních úspěšných českých podnikatelů, který vybudoval obuvnické impérium a prorazil do světa. Filozofie Tomáše Bati je citována dodnes, protože jeho myšlenky podporovaly nejen efektivní podnikání, ale i duševní zdraví. A právě o tomto prolínání podnikání, jeho dopadu na duševní zdraví podnikatelů i zaměstnanců píše v knize Inspirace Baťa spisovatelka Gabriela Končitíková, která je i manažerkou Nadace Tomáše Bati.

Život i myšlenky Tomáše Bati oslovily i další úspěšné české podnikatele. „Baťa mě nepřestává inspirovat ani po více než sto letech,“ říká Tomáš Vala, šéf české firmy Siko Koupelny. „Je jasné, že předběhl dobu. Ale po přečtení knihy Inspirace Baťa jsem byl překvapený, jak moc,“ dodává Vala.

This is how they tell me the world ends (Takhle mi říkají, že svět končí) – Nicole Perlrothová

Jeden ze světových bestsellerů, jenž získal ocenění Byznyskniha roku 2021, které každoročně uděluje deník Financial Times ve spolupráci s konzultační skupinou McKinsey. Doporučuje ji například i český podnikatel a spolumajitele investičního fondu Rockaway Capital Jakub Havrlant. Tomu se v roce 2021, kdy úspěšně prodal e-shop Mall.cz, dařilo a nově se zařadí mezi nejbohatší muže Česka.

Naučná kniha napsaná formou akčního thrilleru vypráví dosud nevyřčený příběh trhu s kybernetickými zbraněmi – nejtajnějšího, vládou podporovaného trhu na zemi – a děsivý první pohled na nový druh globálního válčení.

The World for Sale (Svět na prodej) – Javier Blas a Jack Farchy

Kniha, která je nyní mnohem aktuálnější, než se mohlo při jejím vydání v únoru roku 2021 zdát. Trh s komoditami je silně dynamický. Ceny rostou, firmy krachují, a co platilo včera, nemusí platit dnes. Proto by právě tato kniha, která popisuje historii a vývoj obchodu s komoditami, neměla chybět ve vaší knihovně.

Má ji také manažer skupiny PPF a předseda představenstva Cetin Group Jan Kadaník. „I člověk mimo obor se při čtení této knihy poučí a získá obrázek o tom, jak to okolo surovin běhá, respektive běhalo,“ komentuje Kadaník pro HN. Dodává také, že značná část skutečností a myšlenek zmíněných v knize zůstává stále aktuálních.

Umění řezničiny – Lindsey Fitzharrisová

Dílo, které do své knihovny zařadil i člověk, který pro Andreje Babiše spravuje majetek ve výši několika miliard. Kniha popisuje stav lékařství v 19. století, kdy nemocnice nebyla místem pro léčení, ale kde člověk zažíval své nejhorší noční můry. „Zajímavá exkurze do historie, kdy se ještě operovalo bez anestezie a za řevu pacientů,“ popisuje Jozef Janov, šéf fondu Hartenberg, jenž se stará o Babišovy investice mimo Agrofert. Po přečtení knihy si Janov podle svých slov mimo jiné uvědomuje, jak je vděčný, že žije v dnešní době, kdy se operuje bezbolestně v analgosedaci nebo anestezii.

Čísla nelžou – Václav Smil

Není tajemstvím, že Václav Smil, rodák z Plzně, je dlouhodobě blízkým přítelem Billa Gatese. Tajemstvím není ani to, že jeden z nejbohatších mužů planety pravděpodobně dělá v životě něco správně. Proto dalším tipem, který vám přinášíme, je kniha, kterou doporučuje právě zakladatel společnosti Microsoft a jejím autorem není nikdo jiný než Václav Smil.

Konkrétně jde o jeho nový titul Čísla nelžou, kde Smil pomocí algebry popisuje 71 skutečností o světě, které bychom měli znát. „Tato kniha ukrývá pravděpodobně nejvíce informací, které kdy Václav do knihy vložil, a přitom jsou zdaleka nejstravitelnější,“ píše na svém blogu Gates. Autor v knize například vysvětluje, jak vznikají megaměsta, kolik lidí bylo třeba na stavbu pyramidy nebo proč je těžké predikovat, jak se bude vyvíjet pandemie, která už probíhá.

Na vrchol žádné zkratky nevedou – Ed Viesturs a David Roberts

Skutečný lidský příběh jednoho z nejlepších horolezců světa Eda Viestursa, z něhož vám bude běhat mráz po zádech, a zároveň druhá kniha, kterou doporučuje Jozef Janov. „Motivační příběh, který ukazuje, že vlastním úsilím a pracovitostí člověk s omezenými prostředky zvládne i Everest,“ popisuje pro HN manažer Babišova fondu Hartenberg.

Ed Viestrus se dlouhých osmnáct let snažil dosáhnout na svatý grál alpinismu: stanout na vrcholu všech osmitisícových hor planety bez pomoci umělého kyslíku. Knihu napsal Viesturs společně s Davidem Robertsem. Dílo popisuje i pocity, které Viesturs prožíval, když se musel otočit a ukončit výstup sotva devadesát metrů pod vrcholem Mount Everestu.

Peklo a jiné destinace – Madeleine Albrightová

Byla první ženou v úřadu ministryně zahraničních věcí Spojených států, zastávala pozici velvyslankyně USA při OSN, kde seděla v Radě bezpečnosti, sehrála významnou roli při vyjednávání s Ruskem o vyslání vojáků na Haiti. Tento výčet by se mohl táhnout do nekonečna, její přínos pro USA i svět je nevyčíslitelný. Madeleine Albrightová, která se narodila roku 1937 na pražském Smíchově, ve své knize popisuje cestu na nejvyšší pozice americké politické scény. Zabývá se i otázkou postavení žen ve společnosti a tím, jak si zachovat nezávislost a vlastní názor v dnešním názorově roztříštěném světě. Její knihy doporučuje i bývalý šéf Bílého domu Barack Obama, který Albrightové v roce 2012 udělil Prezidentskou medaili svobody.