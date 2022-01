Evropská komise vyhoví tlaku Francie, Česka a několika dalších zemí a označí energii vyráběnou z jádra za zelenou. A to vzhledem ke snaze snížit emise skleníkových plynů prakticky na nulu, čehož chtějí země Evropské unie dosáhnout do roku 2050. Podobné označení jako jádro má dostat také zemní plyn. Vyplývá to z plánu tak zvané taxonomie, kterou se Evropská komise chystá předložit. Její návrh má k dispozici deník Financial Times.

Jádro i zemní plyn jsou podle komise technologie, které umožňují přechod k bezemisní výrobě energií. Přiznání tohoto statusu by mělo zlevnit investice do budování těchto zdrojů. Dá se čekat, že investoři se novými pravidly budou řídit a špinavé zdroje nebudou chtít financovat. Právě proto Česko na zisk zelené “známky” pro jádro a plyn velmi tlačilo. „Pokud to Evropská komise neudělá, tak ani nechci používat ta slova, která bych musel používat,“ řekl Andrej Babiš (ANO) minulý měsíc těsně před tím, než skončil v roli českého premiéra. Stejný postoj má i současná vláda Petra Fialy (ODS).

„Bez jádra jsou pro nás klimatické cíle naprosto nesplnitelné. Odpor k němu nemá opodstatnění, je čistě ideologický. Lidé, kteří proti jádru takto bojují, si neuvědomují, že můžou rozbít Evropskou unii,“ řekl HN europoslanec Alexandr Vondra (ODS), který je v europarlamentu členem výboru pro životní prostředí.

„Naši nejvýše postavení politici na Evropskou komisi velmi silně naléhali, aby jádro označení za zelený zdroj dostalo,“ řekl HN vysoce postavený diplomat z jedné západní země EU.

Podle Financial Times dá Evropská komise zelený statut těm novým jaderným blokům, které získají povolení pro stavbu nejpozději v roce 2045. To by Česku umožnilo postavit nové bloky jaderných elektráren Dukovany či Temelín. Nové plynové elektrárny by mělo být možné stavět, pokud nahradí uhelné zdroje energie.

Výroba energie z jádra sice neprodukuje emise, problémem je ale uložení toxického jaderného odpadu. Zemní plyn emise produkuje, je jich ale zhruba o polovinu méně, než v při produkci energie z uhlí.

Proti zahrnutí jádra do evropské taxonomie tvrdě vystupovaly hlavně Německo, Rakousko a Lucembursko. Kvůli jejich tlaku Evropská komise minulý měsíc odložila vydání nových pravidel na leden. S odporem k jádru, a také zemnímu plynu, souhlasí řada ekologických organizací. Podle nich by Česko mělo místo toho masivně stavět větrné nebo solární elektrárny, které dnes už vyrábějí energii levněji. “Česká vláda požaduje další finance na rozvoj zdrojů na plyn nebo na předražené jaderné reaktory, které nebudou stát dříve než za 20 let,” řekl HN Ondřej Pašek z Hnutí Duha.