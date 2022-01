Tři týdny po otevření řeší policie na dálnici D35 u Opatovic nad Labem první vážnější nehodu. V neděli zde srazil řidič bachyni, společně se spolujezdcem pak skončil v nemocnici. Na novém úseku zatím chybí plot, dálnice byla slavnostně otevřena nedokončená. Na problém upozornil server Zdopravy.cz a Pardubický deník, podle kterého jde již o druhý střet se zvěří ze tří, které se na dálnici od jejího otevření staly.

„Bachyně s šesti selaty vběhla z pravého příkopu, z bezprostřední blízkosti do jízdní dráhy vozidlu a střetu již šestadvacetiletý řidič nedokázal zabránit. Řidič i jeho spolujedoucí byli odvezeni do nemocnice k ošetření, naštěstí neutrpěli žádné vážné zranění,“ popsala pro web Zdopravy.cz policejní mluvčí Markéta Janovská. Škoda se pohybuje okolo čtvrt milionu korun.

Web Zdopravy.cz upozorňuje, že stavba plotu se teprve připravuje. „Dálnice není zkolaudována a není kompletně hotová, probíhají například terénní úpravy. Máme ale od ministerstva dopravy schválení k předběžnému užívání,“ řekl serveru mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Zahájení stavby plotu má začít tento týden.

Na chybějící části dálnice upozorňoval při otevření třeba poslanec koalice Spolu David Šimek. „Aktivní činnost bagrů, komunikace od bahna, svodidla na zemi, chybějící oplocení kvůli zvěři. Jsem rád, že se otevře další úsek dálnice, ale je třeba to hnát na sílu za každou cenu?“ napsal Šimek na Facebook.

Otevření nedokončené dálnice naopak hájil poslanec ANO Martin Kolovratník. „Je logické, že pokud se zde pohybují bagry, mohlo by dojít ke zbytečnému poškození plotu. Z tohoto důvodu ŘSD nový dálniční úsek dočasně zabezpečilo pomocí pachových a světelných ohradníků, které s velmi vysokou účinností odpuzují divokou zvěř,“ uvedl na Facebooku.

Nová část dálnice je dlouhá 12,6 kilometru. Zahrnuje víc než kilometrovou estakádu přes záplavové území Labe. Kromě mostů jsou její součástí dvě mimoúrovňové křižovatky Rokytno a Časy, na trase jsou i čtyři okružní křižovatky. Úsek umožní sjet ve směru od Prahy z dálnice D11 do Opatovic a pokračovat dál na Moravu, aniž by řidiči museli zajíždět do Hradce Králové nebo Pardubic.