Před deseti lety seděla Terezie Täubelová v Černínském paláci a pomáhala řídit český provinční rekonstrukční tým v Lógaru. Do afghánské provincie musela se svými kolegy občas létat a i dnes o této misi vypráví s nehraným zapálením. S podobným nadšením ale dokáže hodiny mluvit o rozdílech v bavlněné přízi, gramáži a dlouhých vláknech. A také o tom, jak dobře se vám bude v jejích péřových polštářích a peřinách, třeba v těch kašmírových, spát.

Její cesta přitom mohla klidně směřovat do diplomacie. Na slavné Kolumbijské univerzitě v New Yorku vystudovala mezinárodní ekonomický a politický rozvoj, a když se vrátila do Česka na „své poslední letní prázdniny“, které si před kariérou chtěla užít, seznámila se se svým budoucím partnerem Ondřejem Tomkem, investorem a v současnosti dvacátým nejbohatším Čechem (podle žebříčku časopisu Forbes – pozn. red.). „Bylo to na filmovém festivalu v Karlových Varech. Já vím, je to největší klišé…,“ směje se.

