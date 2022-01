Cena bitcoinu se ve čtvrtek dopoledne snížila pod 43 tisíc dolarů, tedy asi 936 tisíc korun, a za posledních 24 hodin vykazovala pokles o více než sedm procent. Nejznámější kryptoměna světa od svého maxima z loňského listopadu, kdy vystoupila k hranici 69 tisíc dolarů, tak vykazuje pokles přibližně o 37 procent. Takzvaná těžba kryptoměn se navíc teď podle expertů zkomplikuje kvůli nepokojům v Kazachstánu, který patří k zemím, kde se kryptoměny těží nejvíce.

Za posledních 24 hodin držitelé bitcoinů prodali futures na kryptoměny za více než 812 milionů dolarů (17,7 miliardy korun). Výprodej zrychlil v okamžiku, kdy cena bitcoinu spadla pod 46 tisíc dolarů, což byla z technického hlediska takzvaná hranice podpory, uvádí analytický web Coinglass.

Brzy ráno cena bitcoinu při obchodování v Asii klesla až na 42,5 tisíce dolarů, zatímco ve středu se pohybovala nad 47 tisíc dolarů. Obchodníci tak jen z futures na bitcoin zaznamenali ztrátu kolem 317 milionů dolarů, přičemž 87 procent těchto kontraktů sázelo na růst ceny.

Těžba kryptoměn v Kazachstánu se teď pravděpodobně bude potýkat s problémy. Bývalou sovětskou republiku totiž zasáhly násilné nepokoje, vyvolané nespokojeností obyvatel s vysokým růstem cen pohonných hmot. Největší telekomunikační společnost v Kazachstánu pak odpojila přístup k internetu.

„Myslím, že někteří počítačoví nadšenci budou říkat, že teoreticky se dá těžit i bez internetu, v praxi by ale všechny přístroje v Kazachstánu měly být vypnuty, když nefunguje internet,“ řekl serveru CoinDesk Jaran Mellerud z výzkumné společnosti Arcane Research.

Těžba bitcoinů se přesunula do Kazachstánu, když se loni proti těžbě postavila Čína, do té doby velmoc pro těžbu kryptoměn. Země byla co do objemu spotřebovávané energie na těžbu kryptoměny druhá za Spojenými státy, loni v srpnu se na celosvětové těžbě v tomto ohledu podílela z 18 procent, odhaduje Cambridgeská univerzita.

Protestující v Kazachstánu ve středu vzali útokem veřejné budovy a vláda později oznámila, že uvažuje o rozpuštění parlamentu. Při potyčkách s demonstranty v největším kazašském městě Almaty přišlo podle agentury TASS o život asi 13 policistů, stovky lidí se zranily.