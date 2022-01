Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v pondělí opět vyhlásil elektronickou aukci na prodej pražského Paláce Broadway. Minimální cena je stejná jako v předchozím kole výběrového řízení, a to 1,05 miliardy korun. Jde o nejvyšší minimální cenu za dobu existence úřadu. V prvním kole elektronické aukce loni v září neměl o palác nikdo zájem a stávající nájemce nevyužil svého přednostního práva a ve stanovené lhůtě nepodal nabídku na odkup. Úřad proto vyhlásil další aukci.

Ta začne 7. března v 10 hodin a potrvá do 9. března do 12 hodin. Před začátkem aukce, tedy do 4. března do půlnoci, musí zájemci složit kauci 20 milionů korun. Termíny prohlídek budovy pro zájemce jsou naplánovány v lednu a únoru a budou v českém i anglickém jazyce, informoval úřad.

„Areál Paláce Broadway je nejen unikátní investiční příležitostí, ale zároveň prodejem s nejvyšší vyhlášenou minimální cenou v téměř dvacetileté historii našeho úřadu. Věřím, že se nám pro tuto výjimečnou nemovitost v centru Prahy podaří v elektronické aukci najít definitivního vlastníka, který dokáže této kulturní památce vrátit dřívější lesk,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Funkcionalistická stavba, která leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, je tvořena třemi propojenými trakty a pochází ze 30. let 20. století. Dům patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Budova nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům. V suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V současnosti tyto prostory využívá Divadlo Broadway.

ÚZSVM převzal komplex v roce 2016 od tehdejší Správy železniční a dopravní cesty. V souladu se zákonem ÚZSVM nejprve objekt nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj neprojevila zájem. Proto úřad hledá nového vlastníka prostřednictvím elektronické aukce. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze a prodejem pražského areálu U Půjčovny, který se po 100 příhozech prodal za 355,1 milionu korun.