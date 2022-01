I když si Češi loni v době pandemie koronaviru a téměř půlročního lockdownu častěji zvelebovali své domácnosti, chaty nebo rekonstruovali byty, na tržbách nábytkářského řetězce Ikea se to neprojevilo. Právě kvůli tomu, že museli mít loni obchodníci téměř šest měsíců zavřeno, firmě klesly meziročně tržby v jejím finančním roce (od září 2020 do srpna 2021) o zhruba 800 milionů korun, a to na 9,7 miliardy.

Podle šéfa Ikey v Česku Davida McCaba je to však velmi dobrý výsledek. „Byli jsme schopní přesunout prodej z obchodních domů na internet. Nyní nám už e-shop pokrývá téměř 40 procent tržeb,“ řekl McCabe v rozhovoru pro HN.

Ikea loni v tuzemsku investovala 280 milionů korun – především do e-shopu, výdejních míst nebo výdejních boxů. Velký zájem zákazníků firma zaznamenala v plánovacím kiosku, který loni otevřela v obchodním centru Chodov v Praze. Lidé si tam mohou spolu se zaměstnanci naplánovat kuchyně. Tyto kiosky firma letos plánuje rozšířit do všech krajských měst.

