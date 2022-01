V polovině ledna si vylepšil rodinný rozpočet generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, který uplatnil opční nárok na 5753 akcií polostátní energetické skupiny za cenu 508,26 koruny. Obratem 3753 akcií prodal za cenu 812 korun, čímž celkem vyinkasoval přes tři miliony. Zisk dosáhl výše 1,14 milionu korun.

Společnost o tom informovala v hlášení pro ČNB o manažerských transakcích.

Beneš tak využil ještě opční program, v jehož rámci má možnost koupit si akcie levněji. Ten ale skončil v roce 2019. „Každá tranše opčního programu trvala maximálně 3,5 roku od data přídělu, které se pochopitelně liší,“ uvádí mluvčí ČEZ Ladislav Kříž s tím, že nejpozději může vedení společnosti využít program v roce 2023. Beneš přitom neprodával akcie na burze, ale přímo do rukou společnosti Wood and Company Financial Services. Na otázku ohledně důvodu prodeje Kříž neodpověděl.

