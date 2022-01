Společnost Polpharma, která je největším výrobcem léků v Polsku, pracuje na nabídce na převzetí českého rivala Zentiva. S odkazem na své zdroje to ve čtvrtek uvedla agentura Reuters. Kupní cena se pohybuje kolem čtyř miliard dolarů (85,4 miliardy korun). Polpharma nyní podle zdrojů hledá investory, kteří by se připojili k její nabídce výměnou za menšinový podíl v americké společnosti Advent International, která Zentivu vlastní. Na chystaný prodej upozornily už v listopadu HN.

Jednání mezi Polpharmou a potenciálními partnery jsou v rané fázi. Polská společnost se ještě musí rozhodnout, jak bude společnou nabídku strukturovat, uvádějí zdroje.

Krok Polpharmy přichází poté, co Advent loni odmítl návrhy bank na primární veřejnou nabídku akcií (IPO) Zentivy, protože zájem o tyto úpisy ve druhé polovině loňského roku ochabnul, říkají zdroje Reuters.

Polpharma potřebuje soukromou investiční společnost, která by pomohla nabídku financovat. Nabídka by Zentivu ocenila na tři až 3,5 miliardy eur, což jsou v přepočtu zmíněné až čtyři miliardy dolarů. Polský podnik si podle zdrojů najal americkou investiční banku JPMorgan, aby potenciální investory vybrala.

Bostonská soukromá investiční společnost Advent koupila Zentivu v roce 2018. Firma vyrábí asi 500 druhů léčiv, zejména generická. To jsou přípravky, které obsahují stejnou účinnou látku jako originální nové léky. Po skončení patentové ochrany původních preparátů se generické léky mohou začít vyrábět i jinde a jejich tržní cena zpravidla výrazně klesá. Léky Zentivy se prodávají ve více než 40 zemích. Podnik má podle svých webových stránek výrobní závody v České republice, Rumunsku a v Indii.

Objem trhu s generickými léky se podle studie společnosti BCC Research zvýší ze 411,6 miliardy dolarů v roce 2020 na 650,3 miliardy dolarů do roku 2025. Znamená to, že složené roční tempo růstu by mělo dosáhnout 9,6 procenta.