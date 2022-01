Ještě předtím, než se nová pražská výstavní síň Kunsthalle otevře veřejnosti, přivítala nejúspěšnější české ženy. Podnikatelky, manažerky a ženy angažující se ve veřejné sféře si přišly převzít ocenění v anketě TOP ženy Česka, kterou již 17 let pořádají Hospodářské noviny. Vítězky i letos vybírala odborná porota složená ze zástupců jednotlivých oborů a vedení redakce HN.

V anketě soutěží podnikatelky, manažerky a ženy z veřejné sféry, které práci vykonávají aktivně, primárně v Česku. Podmínkou také je, aby ve funkci byly minimálně od 1. ledna do 1. září daného roku. Nemusí to však být pouze české občanky. Kandidátky do ankety může nominovat široká veřejnost, porotci, konzultanti poroty nebo se ženy mohou přihlásit samy. Kompletní výsledky ankety včetně seznamu porotců a kritérií, podle kterých rozhodovali, si můžete přečíst zde.

V kategorii TOP podnikatelka zvítězila zakladatelka logistické společnosti Zásilkovna Simona Kijonková. Druhá skončila spolumajitelka skupiny DEK Petra Kutnarová. Na třetím místě skončila vítězka posledních dvou ročníků Radka Prokopová, spolumajitelka společnosti Alca plast. Profily tří oceněných dam najdete zde.

TOP manažerkou roku se stala finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková. Tu v pořadí ankety následovala druhá Katarína Kohlmayer, finanční ředitelka KKCG, a třetí Daniela Pešková, ředitelka retailového bankovnictví České spořitelny. Jejich profily si můžete přečíst zde.

HN oceňovaly i ženy, které se angažují ve veřejné sféře. Ty mohou působit například ve vědě, univerzitním prostředí nebo neziskovém sektoru. První místo v kategorii TOP žena veřejné sféry obsadila Katarína Vlčková z Nadace rodiny Vlčkových. Druhá skončila předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, na třetím místě pak rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Také jejich příběhy HN popsaly ve speciálním textu.

Součástí ankety TOP ženy Česka je i Síň slávy, do níž vstupují vítězky či několikanásobné vítězky, které se dlouhodobě umisťovaly na předních příčkách jednotlivých ročníků. Ty už dále nesoutěží, některé z nich ale spolupracují s HN na dalších ročnících. Aktuální podobu Síně slávy naleznete zde.