Podle analytiků z IBM Institute for Business Value (IBV) představuje umělá inteligence (AI) technologii, do které budou české firmy v příštích třech letech nejvíce investovat. Tuto technologii společně s Internetem věcí zařadilo shodných 59 procent dotázaných manažerů českých firem mezi hlavní priority co se inovování jejich podnikání týče. České firmy ostatně jsou premianty na poli zavádění AI. V loňské zprávě Digital Economy and Society Index Evropské komise u nás AI využívá nejvíce firem v celé Evropě, již 40 procent.

Nástup AI se přitom čím dál více zrychluje. Dle dat nasbíraných institutem IBV se podíl firem v regionu CEE, které považují nasazení nástrojů AI ve svých informačních systémech za pokročilé, od roku 2019 více než ztrojnásobil. A podle předpovědi společnosti IDC se od letošního roku do poloviny dekády investice do AI znásobí z 85 miliard na více než 204 miliardy dolarů v roce 2025 při složeném ročním tempu růstu (CAGR) bezmála 25 procent.

V pondělí 31. ledna 2022 proto společnost IBM zve na online konferenci na téma přínosů AI pro firmy a průběh i výhled zavádění nové technologie ve firmách. V rámci akce, kterou je možné sledovat zde, se o svoje zkušenosti z praxe podělí zástupci celé řady firem a institucí.

Na akci vystoupí:

Anna Hoerová, viceprezidentka společnosti Vodafone ČR pro péči a prodej

Martin Kobza, člen představenstva České spořitelny odpovědný za IT a operations

Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka IBM Česká republika

Martin Švík, technologický ředitel IBM pro region střední a východní Evropy a IBM Client Engineering Center Leader

Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory ČR

Online konference se koná při příležitosti otevření centra IBM Client Engineering v Praze, jehož specializací bude právě AI a zpracování dat. IBM Client Engineering přináší unikátně ucelený přístup k vývoji a nasazování řešení pro firemní zákazníky, o které se starají týmy složené z profesionálů různých specializací, od manažerů s širokými zkušenostmi na poli agilního projektového řízení po špičkové odborníky na kybernetickou bezpečnost.