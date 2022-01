Nový ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce u státního rozpočtu na letošní rok snížit deficit až o 100 miliard korun oproti plánu vytvořenému předchozí vládou premiéra Andreje Babiše (ANO). Schodek by tak měl být pod 280 miliardami, uvedl Stanjura v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Zlepšení hospodaření by podle ministra mělo být dosaženo vyššími příjmy a dodatečnými škrty.

Ministr ve svém návrhu počítá se zvýšením příjmů o 61 miliard korun, z nichž asi polovina ale půjde na inflací zvýšené výdaje, hlavně na valorizaci penzí, nemocenskou a na příspěvky na bydlení. Na straně výdajů chce Stanjura prosadit škrty za 80 miliard. Šéf státní pokladny zároveň zopakoval, že škrty by nebyly plošné. Snížit by se například měl počet tabulkových míst státních zaměstnanců, a to například zrušením některých agend a postupující digitalizací.

Nový kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) se chystá k úpravám rozpočtu, který zdědil po předchozí vládě a který kritizuje jako nehospodárný. Původní plán počítal se schodkem 377 miliard korun, a nová sněmovní většina ho neschválila. Stát proto zatím hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Fialův vládní tým chce projednat návrh letošního státního rozpočtu v první polovině února, Stanjura ale řekl, že by chtěl, aby to bylo už příští týden. Následně kabinet normu předloží ke schválení sněmovně. Cílem je, aby rozpočet začal platit nejpozději od 1. dubna.

Loni hospodaření státu skončilo s rekordním schodkem 419,7 miliardy korun. V roce 2020 vykázal státní rozpočet deficit 367,4 miliardy korun. Výsledek státního rozpočtu byl ovlivněn dopady pandemie koronaviru a doprovodnými podpůrnými opatřeními. Schválený rozpočet na loňský rok počítal s deficitem 500 miliard korun.